Как навести порядок с кастрюлями и сковородками на маленькой кухне: 8 проверенных приёмов

Когда утреннее приготовление яичницы сопровождается грохотом крышек и извлечением сковородки из глубин шкафа — значит, организация посуды на кухне требует пересмотра. Особенно если кухня небольшая и каждый сантиметр на счету. Вот несколько способов, как сделать хранение кастрюль и сковородок удобным и компактным.
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Кухонная утварь
Переберите посуду
Избавьтесь от лишнего:
Тем, чем не пользовались больше год.
Поврежденной посуды, которую давно собирались починить.
Дубликатов (если только один из них не выполняет особую функцию).
Это освободит место и упростит доступ к тем вещам, которые действительно нужны.
Выбирайте многофункциональные изделия
Один универсальный сотейник может заменить три кастрюли. Обратите внимание на посуду с толстыми стенками и антипригарным покрытием — такую можно использовать на плите, в духовке, для запекания, варки и даже подачи.
Используйте пространство над плитой
Часто используемую посуду удобно хранить на виду — рядом с плитой. Простая стойка или штанга под шкафом позволят быстро доставать нужное, не копаясь в ящике. Главное — крепление должно быть надёжным и выдерживать вес посуды.
Уберите сезонную посуду
Габаритные предметы, которые используются раз в год — например, утятница или решётка для гриля — можно смело отправить в кладовку, подвал или на верхнюю полку. На кухне должны оставаться только те предметы, которые действительно нужны каждый день.
Организуйте крышки
Частая ошибка — бросать крышки в ящик без порядка. В результате каждая готовка превращается в мини-квест. Вертикальный органайзер для крышек сэкономит время и убережёт стекло от трещин. Такой же способ подойдёт и для сковородок.
Используйте перфорированную панель
Панель с крючками, как в гараже, отлично впишется и в кухонный интерьер. Она легко заменит фартук и превратится в удобную стену для хранения посуды, половников, дуршлагов и чашек.
Установите рейлинг
Ещё один вариант использования вертикального пространства. Рейлинг позволяет держать кухонные предметы под рукой и, если они эстетично выглядят, делает интерьер более выразительным.
Тележка на колёсах
Тележка легко перемещается и может выполнять несколько ролей — от мини-хранения до мобильного сервировочного столика. Это особенно удобно в условиях ограниченного пространства.
Даже на самой компактной кухне можно навести порядок — главное, подойти к делу с умом и использовать пространство по максимуму.
Уточнения
Кастрю́ля (от фр. casserolle через нем. Kastrol, Kasserolle) — посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите; имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками; закрывается крышкой.