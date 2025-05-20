Как навести порядок с кастрюлями и сковородками на маленькой кухне: 8 проверенных приёмов

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда утреннее приготовление яичницы сопровождается грохотом крышек и извлечением сковородки из глубин шкафа — значит, организация посуды на кухне требует пересмотра. Особенно если кухня небольшая и каждый сантиметр на счету. Вот несколько способов, как сделать хранение кастрюль и сковородок удобным и компактным.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная утварь

Переберите посуду

Избавьтесь от лишнего:

Тем, чем не пользовались больше год.

Поврежденной посуды, которую давно собирались починить.

Дубликатов (если только один из них не выполняет особую функцию).

Это освободит место и упростит доступ к тем вещам, которые действительно нужны.

Выбирайте многофункциональные изделия

Один универсальный сотейник может заменить три кастрюли. Обратите внимание на посуду с толстыми стенками и антипригарным покрытием — такую можно использовать на плите, в духовке, для запекания, варки и даже подачи.

Используйте пространство над плитой

Часто используемую посуду удобно хранить на виду — рядом с плитой. Простая стойка или штанга под шкафом позволят быстро доставать нужное, не копаясь в ящике. Главное — крепление должно быть надёжным и выдерживать вес посуды.

Уберите сезонную посуду

Габаритные предметы, которые используются раз в год — например, утятница или решётка для гриля — можно смело отправить в кладовку, подвал или на верхнюю полку. На кухне должны оставаться только те предметы, которые действительно нужны каждый день.

Организуйте крышки

Частая ошибка — бросать крышки в ящик без порядка. В результате каждая готовка превращается в мини-квест. Вертикальный органайзер для крышек сэкономит время и убережёт стекло от трещин. Такой же способ подойдёт и для сковородок.

Используйте перфорированную панель

Панель с крючками, как в гараже, отлично впишется и в кухонный интерьер. Она легко заменит фартук и превратится в удобную стену для хранения посуды, половников, дуршлагов и чашек.

Установите рейлинг

Ещё один вариант использования вертикального пространства. Рейлинг позволяет держать кухонные предметы под рукой и, если они эстетично выглядят, делает интерьер более выразительным.

Тележка на колёсах

Тележка легко перемещается и может выполнять несколько ролей — от мини-хранения до мобильного сервировочного столика. Это особенно удобно в условиях ограниченного пространства.

Даже на самой компактной кухне можно навести порядок — главное, подойти к делу с умом и использовать пространство по максимуму.

Уточнения

Кастрю́ля (от фр. casserolle через нем. Kastrol, Kasserolle) — посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите; имеет плоское дно и высокие, как правило, прямые борта с двумя короткими ручками; закрывается крышкой.



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