Под одеялом тикает микробная бомба: спасает только один приём

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Недвижимость

Утренние сборы, кофе на бегу, забытые ключи… В таком ритме мало кто вспоминает, что матрасу тоже нужно "проветриться". А ведь это — не лишняя прихоть, а обязательная часть ухода за спальней. Особенно если не хочется, чтобы он стал тихим рассадником плесени и запахов.

Кровать
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Почему матрасу нужен свежий воздух

Во сне мы не только отдыхаем — мы потеем, дышим, создаём влагу. Она впитывается в матрас и остаётся там, если не дать ей выйти. Именно из-за этого в ткани накапливается влага, и появляется то, чего вы точно не хотите — плесень, бактерии и стойкий неприятный запах.

"Матрасы впитывают влагу от пота и влажности. Проветривание помогает её испарить и не даёт развиваться плесени", — говорит Луис Тоха из Fantastic Services.

"Нам это может не нравиться, но ночью мы выделяем много влаги. Без проветривания она остаётся в матрасе, создавая затхлую и влажную среду", — подтверждает Джемма Брей, автор проекта The Organized Mum.

Что даёт регулярное проветривание

  • Матрас остаётся сухим, а значит — не пахнет
  • Уменьшается риск аллергии и проблем с дыханием
  • Срок службы матраса заметно увеличивается
  • Вы экономите деньги на преждевременной замене

И всё это — без особых усилий. Просто раз в неделю откройте окно, снимите постельное бельё и дайте матрасу полежать голышом хотя бы час. А в солнечный день можно вынести его на балкон — ультрафиолет убьёт лишние бактерии.

Берегите то, на чём вы проводите треть жизни. Иногда достаточно просто впустить немного свежего воздуха.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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