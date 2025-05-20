Под одеялом тикает микробная бомба: спасает только один приём

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Утренние сборы, кофе на бегу, забытые ключи… В таком ритме мало кто вспоминает, что матрасу тоже нужно "проветриться". А ведь это — не лишняя прихоть, а обязательная часть ухода за спальней. Особенно если не хочется, чтобы он стал тихим рассадником плесени и запахов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Почему матрасу нужен свежий воздух

Во сне мы не только отдыхаем — мы потеем, дышим, создаём влагу. Она впитывается в матрас и остаётся там, если не дать ей выйти. Именно из-за этого в ткани накапливается влага, и появляется то, чего вы точно не хотите — плесень, бактерии и стойкий неприятный запах.

"Матрасы впитывают влагу от пота и влажности. Проветривание помогает её испарить и не даёт развиваться плесени", — говорит Луис Тоха из Fantastic Services. "Нам это может не нравиться, но ночью мы выделяем много влаги. Без проветривания она остаётся в матрасе, создавая затхлую и влажную среду", — подтверждает Джемма Брей, автор проекта The Organized Mum.

Что даёт регулярное проветривание

Матрас остаётся сухим, а значит — не пахнет

Уменьшается риск аллергии и проблем с дыханием

Срок службы матраса заметно увеличивается

Вы экономите деньги на преждевременной замене

И всё это — без особых усилий. Просто раз в неделю откройте окно, снимите постельное бельё и дайте матрасу полежать голышом хотя бы час. А в солнечный день можно вынести его на балкон — ультрафиолет убьёт лишние бактерии.

Берегите то, на чём вы проводите треть жизни. Иногда достаточно просто впустить немного свежего воздуха.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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