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Стираешь — загрязняешь, носишь — вдыхаешь: как микрофибра играет против нас

2:01
Недвижимость

На первый взгляд — мягко, удобно и стильно. Микрофибра выглядит как идеальный материал: не мнется, быстро сохнет, приятна на ощупь и стоит недорого. Но за всей этой внешней "идеальностью" скрывается тревожная правда, которую производители предпочли бы умолчать.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Микрофибра и здоровье: что не видно глазу

Микрофибра — это синтетическая ткань, сделанная из полимеров вроде полиэстера и полиамида. Её используют повсюду: от одежды и постельного белья до салфеток и полотенец. Однако при каждой стирке из этой ткани выделяются микроскопические частицы пластика — микропластик.

Микроволокна попадают в сточные воды и, в итоге, возвращаются к нам в организм — с пищей, водой и даже воздухом. Учёные уже находили микропластики в крови, лёгких, плаценте, и что особенно тревожно — в мозге. Эти частицы способны проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывать влияние на нервную систему, возможно, провоцируя нейродегенеративные заболевания.

Наибольшему риску подвержены дети и младенцы. Исследования показали наличие микропластика даже в грудном молоке, а это значит, что воздействие начинается с самых первых дней жизни.

Тихая угроза экологии

Ещё один незаметный, но масштабный ущерб связан с окружающей средой. При каждой стирке синтетики в воду попадают тысячи микроволокон. Очистные сооружения не в силах полностью их задержать, и микропластик попадает в реки и моря.

Там его поглощают морские обитатели, нарушая пищевую цепочку и вызывая гибель видов. По оценкам, до 35% микропластиков в океанах происходит именно из тканей вроде микрофибры. Проблема усугубляется тем, что эти частицы практически не разлагаются и остаются в природе десятилетиями.

Уточнения

Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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