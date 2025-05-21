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Почему в квартире быстро скапливается пыль — и как с этим бороться

3:00
Недвижимость

Кажется, вы только что убрались, а на мебели снова слой пыли? Причины могут быть совсем не в недостаточной чистоплотности. Мы разобрались, откуда берётся пыль и как с этим бороться.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Воздух стоит — пыль оседает

Когда в помещении нарушена циркуляция воздуха, пыль буквально "зависает" и оседает на всех поверхностях. Это часто случается, если вентиляция работает плохо — например, из-за старых фильтров в кондиционерах, неправильно смонтированной вытяжки или засоров в воздуховодах. Простое решение: регулярно открывайте окна и следите за состоянием вентиляции.

Влажность — скрытый союзник пыли

Влажный воздух кажется чище, но это обманчиво: он лишь помогает пыли осесть быстрее. Особенно в помещениях с множеством растений, которые испаряют влагу. Регулярное проветривание и умеренный полив помогут держать ситуацию под контролем.

Недавний ремонт — вечный источник пыли

Ремонт позади, но ощущение, будто он продолжается? Строительная пыль оседает повсюду, и только влажной уборкой полов не обойтись. Пропылесосьте стены, потолок, обработайте все труднодоступные зоны. Поможет мощный строительный пылесос и терпение.

Прихожая как враг чистоты

Грязь и пыль с улицы чаще всего попадают в дом через прихожую. Нет коврика? Храните обувь как попало? Пыль не заставит себя ждать. Обновите коврик, убирайте обувь сразу после прогулки и используйте органайзеры для хранения.

Текстиль — скрытый пылесборник

Пледы, подушки, старые шторы и мягкие игрушки — всё это активно собирает пыль. Особенно изношенные ткани, которые буквально "сыплются". Убирайте лишний текстиль, чаще стирайте и обновляйте постельное белье, а мебель защищайте специальными чехлами.

Животные тоже пылят

Любимцы линяют, оставляют шерсть и перхоть — это тоже пыль. Нерегулярное вычесывание, редкое мытьё и неправильное питание усугубляют ситуацию. Заботьтесь о питомцах правильно: это вопрос не только гигиены, но и их здоровья.

Сквозит из окон и дверей

Пластиковые окна не всегда герметичны. Через невидимые щели пыль проникает с улицы. Обратите внимание на уголки с конденсатом — это тревожный знак. Если есть гарантия, обратитесь к специалистам. Если нет — можно заделать щели герметиком самостоятельно.

Книги на открытых полках

Даже самая изысканная библиотека может стать пылевым кошмаром. Старые книги активно накапливают пыль, особенно если стоят открыто. Оптимальный выход — закрытые шкафы со стеклянными дверцами. А ещё лучше — оставить лишь те книги, что действительно дороги.

Уточнения

Пыль - мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, который имеет размеры до 5 мм.
 

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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