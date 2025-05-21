Как вернуть блеск кухне без химии: неожиданный рецепт чистоты

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Интернет полон странных советов по уборке, и порой они кажутся слишком уж абсурдными, чтобы быть правдой. Но эти пять методов действительно работают — проверьте сами!

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Таблетка от ПММ — в бачок унитаза

Да, вы не ослышались. Посудомоечные таблетки отлично справляются с очисткой унитаза. Просто положите одну-две в бачок и оставьте на ночь. Утром смойте — налёт, ржавчина и запах исчезнут. Повторяйте каждые 1-2 недели.

Минералка для столовых приборов

Потускневшие ложки и вилки легко вернуть к жизни. Положите их в миску, залейте минеральной водой и оставьте на пару часов. Затем просто ополосните. Никаких лишних движений.

Пена для бритья против известкового налета

Нержавейка и хром — капризные материалы, но пена для бритья легко вернёт им блеск. Нанесите, подождите 10 минут, протрите губкой и смойте. А чтобы не осталось разводов, вытрите насухо.

Перекись водорода спасёт пожелтевший пластик

Выключатели, розетки, старая техника — со временем они теряют белизну. Просто протрите поверхность ватным диском с перекисью. Только не заливайте внутрь — важно обрабатывать только снаружи. После процедуры протрите влажной, а затем сухой тряпкой.

Дегтярное мыло для деликатных фасадов

Матовые кухонные фасады — красивые, но требовательные. Жёсткие чистящие средства их портят, мягкие — не справляются. Выход — дегтярное мыло. Растворите его в воде, протрите губкой, затем смойте остатки влажной тканью и вытрите насухо. Поверхность будет как новая!

Уточнения

Бытовая химия - непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



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