Как вернуть блеск кухне без химии: неожиданный рецепт чистоты

Интернет полон странных советов по уборке, и порой они кажутся слишком уж абсурдными, чтобы быть правдой. Но эти пять методов действительно работают — проверьте сами!
Да, вы не ослышались. Посудомоечные таблетки отлично справляются с очисткой унитаза. Просто положите одну-две в бачок и оставьте на ночь. Утром смойте — налёт, ржавчина и запах исчезнут. Повторяйте каждые 1-2 недели.
Потускневшие ложки и вилки легко вернуть к жизни. Положите их в миску, залейте минеральной водой и оставьте на пару часов. Затем просто ополосните. Никаких лишних движений.
Нержавейка и хром — капризные материалы, но пена для бритья легко вернёт им блеск. Нанесите, подождите 10 минут, протрите губкой и смойте. А чтобы не осталось разводов, вытрите насухо.
Выключатели, розетки, старая техника — со временем они теряют белизну. Просто протрите поверхность ватным диском с перекисью. Только не заливайте внутрь — важно обрабатывать только снаружи. После процедуры протрите влажной, а затем сухой тряпкой.
Матовые кухонные фасады — красивые, но требовательные. Жёсткие чистящие средства их портят, мягкие — не справляются. Выход — дегтярное мыло. Растворите его в воде, протрите губкой, затем смойте остатки влажной тканью и вытрите насухо. Поверхность будет как новая!
Бытовая химия - непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.