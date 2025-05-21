Душ снова как новый: вот как прочистить забитые отверстия без химии

Если струи душа стали слабыми и разбрызгиваются в стороны, не спешите вызывать сантехника или покупать новую насадку. Скорее всего, виноват известковый налёт и засоры, которые легко устранить в домашних условиях — нужно лишь правильно подобрать средство и знать, как действовать.
Со временем даже самая качественная душевая лейка начинает "капризничать": поток воды становится тонким, появляются брызги, а струи бьют в разные стороны. Всё дело в отложениях: из-за минеральных примесей воды, остатков мыла и шампуня отверстия забиваются и обрастают налётом. Особенно быстро это происходит при жёсткой воде.
Если вода в вашем доме жёсткая, чистку стоит проводить раз в месяц. При установленных фильтрах — хотя бы раз в полгода. Это важно не только для напора, но и для гигиены: внутри могут скапливаться микробы и даже плесень.
Если лейка слишком велика или не снимается, используйте пакет: налейте туда раствор, наденьте на лейку и крепко завяжите. Это универсальный способ для любых стационарных систем.
Работайте в проветриваемом помещении — пары чистящих средств могут быть вредны. Не закрывайте дверь в ванную до окончания процедуры.
Бытовая химия - непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.