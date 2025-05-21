Душ снова как новый: вот как прочистить забитые отверстия без химии

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если струи душа стали слабыми и разбрызгиваются в стороны, не спешите вызывать сантехника или покупать новую насадку. Скорее всего, виноват известковый налёт и засоры, которые легко устранить в домашних условиях — нужно лишь правильно подобрать средство и знать, как действовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Насадка для душа

Почему это происходит

Со временем даже самая качественная душевая лейка начинает "капризничать": поток воды становится тонким, появляются брызги, а струи бьют в разные стороны. Всё дело в отложениях: из-за минеральных примесей воды, остатков мыла и шампуня отверстия забиваются и обрастают налётом. Особенно быстро это происходит при жёсткой воде.

Как часто надо чистить

Если вода в вашем доме жёсткая, чистку стоит проводить раз в месяц. При установленных фильтрах — хотя бы раз в полгода. Это важно не только для напора, но и для гигиены: внутри могут скапливаться микробы и даже плесень.

Что использовать для чистки

Сода. Подходит против мыльных налётов и плесени. Главное — не тереть хром слишком усердно, чтобы не поцарапать. Нанесите кашицу на 20-30 минут, затем промойте водой.

Кислоты. Разведите уксус (1:2 с водой) или лимонную кислоту (25 г на 0,5 л) и погрузите туда лейку на 30-60 минут. Можно использовать и колу — в ней есть ортофосфорная кислота, но замачивать придётся дольше. Важно: не смешивайте кислоты между собой — это может вызвать опасную реакцию или испортить металл.

не смешивайте кислоты между собой — это может вызвать опасную реакцию или испортить металл. Бытовая химия. Подойдут средства для сантехники, но выбирайте те, что предназначены для деликатных поверхностей. Разводите их водой и используйте с осторожностью.

Как всё сделать правильно

Наденьте перчатки.

Приготовьте таз с раствором.

Снимите лейку (если возможно).

Замочите её в растворе на 30-60 минут.

Прочистите отверстия щётками и зубочистками.

Хорошо промойте лейку изнутри и снаружи.

Установите обратно и включите горячую воду.

Что делать с тропическим душем и стационарными лейками

Если лейка слишком велика или не снимается, используйте пакет: налейте туда раствор, наденьте на лейку и крепко завяжите. Это универсальный способ для любых стационарных систем.

Не забывайте о безопасности

Работайте в проветриваемом помещении — пары чистящих средств могут быть вредны. Не закрывайте дверь в ванную до окончания процедуры.

Уточнения

Бытовая химия - непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



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