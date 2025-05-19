Квартир меньше, домов — тоже: что происходит со строительством в Челябинской области

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С января по апрель 2025 года в Челябинской области построили 5446 жилых домов. Из них 5352 дома — индивидуальные, многоквартирных — всего 94. В новых домах появилось 8800 квартир общей площадью 859,3 тысячи квадратных метров. Большая часть этого объёма — 692,9 тысячи "квадратов" — пришлась на частный сектор.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кран у многоэтажки в Новосибирске

Данных только за апрель пока нет, но на основе опубликованной статистики можно сделать приблизительные выводы. Если вычесть показатели за январь-март, то за апрель в области ввели 132 840 квадратных метров жилья. Из них 88 804 "квадрата" — в частном секторе. Это ощутимо меньше, чем в предыдущие месяцы.

Застройщики, напротив, показали стабильность: по предварительным оценкам, на их счету в апреле — 23 многоквартирных дома и около 1,7 тысячи новых квартир. Частный сектор пополнился 675 домами — это минимум с начала года, пишет kursdela.biz.

Официальный апрельский отчёт Челябинскстата пока не опубликован, но уже сейчас видно, что темпы индивидуального строительства в регионе начали снижаться.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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