Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
500 евро за неделю? Долина Випавы стала неожиданной альтернативой Тоскане
Новая легенда Реала: Хаби Алонсо просит сохранить этого игрока в команде
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телефонный обман по-новому: как мошенники уводят миллиарды из онлайн-банков
Удар по швейцарским хоккеистам. Звёздный капитан завершил чемпионат мира
Волосы седеют не по наследству — а из-за этих каждодневных ошибок
Чистишь зубы правильно, но всё равно кариес? Скорее всего, совершаешь эту ошибку
Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей
Наслаждайтесь осенью: лучшие растения для красивых клумб

Почему ваши продукты портятся быстрее: 3 критические ошибки при настройке холодильника

1:58
Недвижимость

Свежесть продуктов напрямую зависит от того, насколько правильно вы настроили холодильник. Но как показало недавнее исследование, большинство людей не только не знают, какая температура считается оптимальной, но и допускают критические ошибки в хранении продуктов. 

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Почему продукты портятся быстрее, чем должны

Кажется, что вы делаете всё правильно: купили свежие продукты, аккуратно расставили их в холодильнике — а через пару дней они уже не пригодны к употреблению. Возможно, проблема вовсе не в качестве еды, а в температуре.

По словам экспертов, холодильник, установленный неправильно, может испортить не только продукты, но и здоровье. В масштабном исследовании, охватившем более 10 000 холодильников по всей Европе, выяснилось, что средняя температура в них — 6,4 °C, что существенно выше безопасного диапазона. А ведь именно температурный режим — первый барьер между нами и бактериями.

Какая температура действительно считается безопасной

Специалист по бытовой технике Якуб Венечек называет оптимальной температурой в холодильнике 2-3 °C, особенно если вы храните скоропортящиеся продукты: мясо, молочные изделия, готовую еду. Всё, что выше 4 °C, уже приближается к "опасной зоне", где активно размножаются бактерии. Именно с 5 °C начинается тот самый диапазон, в котором продукты могут портиться в разы быстрее.

Современные холодильники часто позволяют установить разную температуру по зонам: например, в ящике для овощей — 2 °C, в основном отделении — 6-8 °C, в отсеке для мяса — 0 °C или даже чуть ниже. Такая гибкость особенно полезна, если вы хотите, чтобы продукты доживали до даты годности и даже дольше, пишет kupi.cz.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Домашние животные
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе Аудио 
10 кошек, которые любят человека, как собаки
Домашние животные
10 кошек, которые любят человека, как собаки Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Волосы седеют не по наследству — а из-за этих каждодневных ошибок
Чистишь зубы правильно, но всё равно кариес? Скорее всего, совершаешь эту ошибку
Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей
Наслаждайтесь осенью: лучшие растения для красивых клумб
Один приём — и запечённые овощи как в ресторане
Учёные узнали секрет долголетия: вот что 12-летнее исследование показывает о старении и мышцах
Лето в термальном стиле: бассейн в Чехии который затмит модные спа-центры
Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна
Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе
Волочкова заявила, что её не пускали в больницу к Юрию Григоровичу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.