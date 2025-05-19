Почему ваши продукты портятся быстрее: 3 критические ошибки при настройке холодильника

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Свежесть продуктов напрямую зависит от того, насколько правильно вы настроили холодильник. Но как показало недавнее исследование, большинство людей не только не знают, какая температура считается оптимальной, но и допускают критические ошибки в хранении продуктов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

Почему продукты портятся быстрее, чем должны

Кажется, что вы делаете всё правильно: купили свежие продукты, аккуратно расставили их в холодильнике — а через пару дней они уже не пригодны к употреблению. Возможно, проблема вовсе не в качестве еды, а в температуре.

По словам экспертов, холодильник, установленный неправильно, может испортить не только продукты, но и здоровье. В масштабном исследовании, охватившем более 10 000 холодильников по всей Европе, выяснилось, что средняя температура в них — 6,4 °C, что существенно выше безопасного диапазона. А ведь именно температурный режим — первый барьер между нами и бактериями.

Какая температура действительно считается безопасной

Специалист по бытовой технике Якуб Венечек называет оптимальной температурой в холодильнике 2-3 °C, особенно если вы храните скоропортящиеся продукты: мясо, молочные изделия, готовую еду. Всё, что выше 4 °C, уже приближается к "опасной зоне", где активно размножаются бактерии. Именно с 5 °C начинается тот самый диапазон, в котором продукты могут портиться в разы быстрее.

Современные холодильники часто позволяют установить разную температуру по зонам: например, в ящике для овощей — 2 °C, в основном отделении — 6-8 °C, в отсеке для мяса — 0 °C или даже чуть ниже. Такая гибкость особенно полезна, если вы хотите, чтобы продукты доживали до даты годности и даже дольше, пишет kupi.cz.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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