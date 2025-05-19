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Домашний рай круглый год: что такое зимняя терраса и зачем она вам нужна

2:17
Недвижимость

Терраса традиционно ассоциируется с летом: послеобеденный кофе, барбекю, отдых на свежем воздухе. Но зимой эти пространства чаще всего пустуют. Однако в мире набирает популярность новое архитектурное решение, способное превратить сезонное пространство в полноценную часть дома — зимняя терраса. Это не только эстетичное, но и функциональное преображение, которое позволяет использовать террасу в любое время года.

Терраса к дому
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Терраса к дому

Стекло, тепло и свет: терраса становится жилым пространством

Современные технологии сделали возможным то, что раньше казалось фантазией: благодаря стеклянным стенам и качественной теплоизоляции терраса сохраняет тепло даже в сильные морозы. Она буквально встраивается в дом, позволяя наслаждаться видом на улицу, не выходя из теплого пространства.

Преимуществом зимней террасы становится естественный свет, который поступает внутрь в течение всего дня, и визуальная связь с природой, даже если за окном снег и ветер.

Как зимняя терраса меняет дом и быт

Новая тенденция быстро распространяется как среди владельцев частных домов, так и в рамках новостроек. Причина — простая: зимняя терраса увеличивает жилую площадь без серьезных реконструкций и зачастую даже без необходимости получать разрешения на строительство. Такое пространство подходит как для отдыха, так и для удалённой работы, обедов с семьей и уютных вечеров.

Утепление, стиль и комфорт: как устроена зимняя терраса

Современные зимние террасы разрабатываются с учетом высоких стандартов теплоизоляции и дизайна. Наиболее популярны алюминиевые и деревянные конструкции с двойными стеклопакетами. Раздвижные или откидные стены позволяют открывать помещение в теплую погоду, а системы отопления и вентиляции обеспечивают комфорт в холода. Крыши часто дополняются жалюзи и сенсорами, реагирующими на свет и температуру.

Дизайн может быть любым — от минималистичных остеклённых решений до уютных деревенских пространств с массивной мебелью, каминами и даже джакузи.

Уточнения

Терра́са (фр. terrasse «площадка»), Тера́са — земляная насыпь с площадкою; раска́т, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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