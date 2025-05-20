Заброшенная пасека породила кошмар: миллион пчел держат в страхе целый британский город

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жители улицы в английском Вустере оказались в ловушке из-за нашествия пчел. Насекомые заполонили район, превратив жизнь людей в настоящий кошмар. По оценкам местных жителей, численность роя достигла миллиона особей, и пчелы залетают в дома, сады и даже дымоходы.

Фото: Own work by Waugsberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчёлы

Проблема возникла из-за заброшенной пасеки с 21 ульем, оставленной без присмотра несколько лет назад. С тех пор популяция пчел значительно увеличилась, и их поведение стало агрессивным. Жители жалуются, что не могут выйти во двор или проветрить дом, а некоторые даже получили множественные укусы, потребовавшие медицинской помощи, сообщает Daily Mail.

Одна из местных жительниц, пожелавшая остаться анонимной, сравнила ситуацию с фильмом ужасов. Представители местной власти подтвердили, что проблема им известна, и они работают над ее решением.

Президент Ассоциации пчеловодов Вустершира Мартин Кракнелл подчеркнул, что естественное роение пчел — это обычное явление, но ответственность за их поведение несет пасечник. Он отметил, что если колония становится слишком большой, ее необходимо разделить. Игнорирование этой проблемы, по его словам, создает риск для окружающих.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.



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