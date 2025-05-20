Глажка: пережиток прошлого или секрет здоровья? Ответ вас удивит

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В эпоху парогенераторов, минимализма и современных тканей глажка часто воспринимается как пережиток прошлого. Некоторые люди с гордостью заявляют, что давно не пользовались утюгом. Но действительно ли глажка — это просто вопрос удобства и стиля?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Утюг

На самом деле глажка имеет не только эстетическое значение. Хотя никто не хочет выглядеть неопрятно, утюг выполняет и важную гигиеническую функцию. Температура его поверхности достигает 200°C, что позволяет уничтожить большинство бактерий, клещей и грибков, обитающих в текстильных волокнах.

Особенно важно гладить постельное бельё и полотенца, которые контактируют с кожей. Это не только вопрос эстетики, но и заботы о здоровье. Поэтому детскую одежду всегда гладят даже после стирки при высоких температурах. Кожа новорождённого особенно уязвима, и выглаженные вещи защищают её от раздражения.

Так стоит ли гладить простыни? Одни считают это роскошью, другие — пережитком. Но истина, вероятно, где-то посередине. Гладкие простыни не только выглядят опрятно, но и снижают риск раздражения кожи, особенно у аллергиков.

Кроме того, процесс глажки имеет и психологический эффект. Выглаженные вещи создают ощущение порядка, чистоты и заботы. В мире, где всё быстро и небрежно, глажка становится формой самоуважения.

Однако это не значит, что нужно тратить всё время на глажку. Важно найти баланс и воспринимать этот процесс не как наказание, а как приятный ритуал, который приносит пользу, советует focus-news.net.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.



Гла́женье (гла́жка) — процесс, при котором ткань приобретает гладкую поверхность путём её прессования разогретой плоскостью (например, подошвой утюга или валом гладильного катка).



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