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Не только таймер: зачем на кухне всё ещё нужны настенные часы

2:02
Недвижимость

Кухня давно перестала быть только местом для готовки — здесь начинается утро, решаются важные вопросы и звучит "ещё 5 минут!" в сотый раз. А потому надёжные настенные часы — вовсе не пережиток прошлого, а помощник в этом ежедневном тайм-менеджменте.

Часы
Фото: flickr.com by Markus Spiske, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Часы

Где повесить часы, чтобы это было удобно

Самые удачные локации — над входом, плитой или раковиной. В этих зонах часы всегда остаются на виду, не отвлекая от дел. Если потолки высокие, а стена кажется пустой — разместите часы внутри декоративной композиции: среди тарелок, фото или постеров.

Какие часы подойдут именно для кухни

Идеальный вариант — модель с классическим круглым циферблатом, крупными цифрами и контрастными стрелками. Такой дизайн моментально читается, даже когда руки в муке, а в голове 5 задач. Оптимальный диаметр — от 30 см: меньше просто потеряется на фоне мебели.

Когда стиль важен не меньше функции

Кухня — не то место, где уместны дизайнерские эксперименты с авангардными формами или стрелками-скульптурами. Здесь главное — лаконичность, функциональность и гармония с интерьером. Металлический корпус подойдёт к техно-кухне, деревянный — к классике, а небольшие часы в раме под цвет фасадов — к компактным кухонным гарнитурам.

Часы — не только для красоты

"Мы опаздываем!" — фраза, которую часы на кухне помогут услышать реже. Они подскажут, когда пора звонить, выходить или выключать плиту. Особенно это важно в доме с детьми — обучение распознаванию времени идёт быстрее, если циферблат на виду и с привычными арабскими цифрами.

А главное — это красиво. И удобно.

Циферблат в зоне готовки — это часть рабочей композиции. Он не только помогает всё успеть, но и завершает образ кухни — как вишенка на торте.

Уточнения

Часы́ Хронометр (греч. «измеритель времени») — прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временны́х интервалов в единицах, меньших, чем одни сутки.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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