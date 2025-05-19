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Не все знают об этом: как простой слив холодильника может спасти вам жизнь (и продукты)

2:49
Недвижимость

В холодильниках часто возникает проблема — скопление воды в нижней части или даже утечка за пределы устройства. Один из виновников этих неприятностей — слив оттаивания, который многие просто не замечают. Однако именно он играет ключевую роль в правильной работе холодильника.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Что такое слив оттаивания и зачем он нужен

Когда холодильник охлаждает продукты, образуется конденсат, который необходимо выводить. Система размораживания отвечает за удаление этой воды через слив, который направляет её в поддон, где она испаряется. Однако, если слив забивается, вода не уходит должным образом, и это может привести к накоплению льда или даже утечкам.

Как понять, что проблема в сливе

Чтобы избежать неприятных последствий, важно вовремя определить, что именно забился слив. Вот несколько признаков:

  • Скопление воды в нижней части холодильника, особенно в ящике для овощей.
  • Внешние утечки: если вода начинает стекать снаружи холодильника.
  • Чрезмерное образование льда в холодильной или морозильной камере.
  • Неприятные запахи и плесень, которые появляются из-за стоячей воды.
  • Странные звуки, такие как капание воды или шум при движении жидкости.

Как очистить слив оттаивания

Чтобы очистить слив холодильника, вам понадобится несколько простых инструментов:

  • Резиновая перчатка.
  • Прокачивающий провод или ватный тампон для прочистки канала.
  • Ткань из микрофибры.
  • Ведро для сбора воды.
  • Теплая вода, спиртовой уксус, сода и мягкое мыло для дезинфекции.

Шаги по очистке:

  1. Отключите холодильник от сети для безопасности.
  2. Удалите продукты и ящики из холодильника для доступа к сливу.
  3. Найдите слив: обычно он находится внизу, в задней части холодильника. Если не можете найти, обратитесь к инструкции.
  4. Удалите грязь вокруг слива с помощью влажной ткани или щетки.
  5. Прочистите слив с помощью шприца или шланга с теплой водой. Для более глубокой очистки используйте провод или ватный тампон.
  6. Очистите с помощью раствора из теплой воды и мыла, а затем промойте слив раствором уксуса и соды для устранения запахов.

Как предотвратить проблему

Чтобы слив не забивался, важно регулярно проводить чистку:

  • Для ручных моделей размораживания чистите слив каждые три месяца.
  • Для моделей с автоматическим размораживанием достаточно один раз в год.

Правильное обслуживание слива поможет избежать неприятных запахов, утечек и лишнего льда, а также продлит срок службы холодильника.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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