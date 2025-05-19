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Этот замок Карла Лагерфельда спрятан за Парижем — и он скрывает больше, чем вы думаете

2:07
Недвижимость

Представьте себе виллу, которую знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд называл "своей виллой за пределами Парижа". Величественная недвижимость площадью почти 600 м², с двумя гектарами парка и роскошными интерьерами, скоро окажется на рынке — в июне 2024 года она будет выставлена на продажу в нотариальной палате Парижа. Это не просто дом, а уникальный кусочек истории, который расскажет о стремлениях и увлечениях самого Лагерфельда.

Милбурн-холл
Фото: gscgrays.co.uk is licensed under Public Domain
Милбурн-холл

Вилла стала последним пристанищем великого дизайнера, где он, как говорят, жил лишь на одну ночь — после ужина с Каролиной из Монако.

"Там он спал только один раз — в домике у бассейна", — рассказывают.

Но это не значит, что Карл не любил проводить время в этом месте. Напротив, он регулярно приезжал сюда, чтобы отдохнуть, расслабиться и наслаждаться покоем, выпивая свою любимую диетическую колу.

Но как только Лагерфельд стал владельцем этого особняка в 2014 году, он приступил к масштабным работам. Преобразования длились четыре года и стоили миллионы евро. Всё было сделано с невероятным вниманием к деталям — начиная от системы кондиционирования и котельной, заканчивая перепланировкой парка, где появились теннисный корт и модернистский бассейн.

Вилла состоит из множества комнат на разных уровнях. На первом этаже находятся просторная прихожая, три гостиные с видом на парк, спальня в стиле детской комнаты Карла, профессиональная кухня и гостевой туалетный кабинет. На втором уровне — пять спален, две ванные комнаты и просторные зоны для хранения. Цокольный этаж с открытым камнем и множеством помещений включает в себя прачечную, душевую и даже коллекцию Vogue — наследие предыдущего владельца.

Особняк оснащён лифтом, который соединяет все этажи и подвал. Этот дом — не просто жилье, а настоящий памятник вкусу и стилю Лагерфельда.

Уточнения

Карл О́тто Лагерфе́льд (нем. Karl Otto Lagerfeld; 10 сентября 1933, Гамбург, Германия — 19 февраля 2019, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. 

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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