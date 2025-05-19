Долгосрочная аренда – это прошлый век! Как зарабатывать в 3 раза больше с посуточной сдачей

Задумывались ли вы, какая модель аренды приносит больше денег: долгосрочная или посуточная? Ответ зависит от множества факторов, включая место, состояние квартиры и степень вовлеченности. Мы сравнили оба подхода, чтобы вы могли выбрать наиболее выгодный вариант.
Долгосрочная аренда обычно включает аренду от 4 месяцев и может продолжаться несколько лет. Важно, что договоры часто заключаются на 11 месяцев, чтобы избежать обязательной регистрации в Росреестре. Арендодатель и арендатор могут просто обновлять договор ежегодно.
Однако этот вариант имеет и свои минусы. Например, приходится проводить несколько просмотров, чтобы найти подходящего арендатора. Также нельзя часто проверять состояние квартиры — это возможно не более пары раз в месяц. Порой возникают сложности с временной регистрацией арендатора, что занимает время.
В отличие от долгосрочной аренды, посуточная требует гораздо больше внимания. Каждого нового постояльца нужно заселять и выселять, и квартиру необходимо приводить в порядок после каждого выезда. Однако, если правильно организовать процесс, доходность может в несколько раз превысить долгосрочную аренду.
Однако этот подход также имеет свои минусы:
Стоимость аренды продолжает расти, и 2024 год не стал исключением. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России увеличилась на 31,4%, а для двушек и трешек рост составил 25,8% и 27,6% соответственно.
Если говорить о доходности, то долгосрочная аренда по состоянию на 2024 год приносила 6,4% годовых, а посуточная аренда в популярных городах — значительно больше. В Москве, например, доходность от сдачи квартиры составляет 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5%.
Для посуточной аренды особенно выгодны крупные города и курортные локации, такие как Сочи, Ялта и Анапа. Однако здесь тоже есть сезонность — летом квартиры сдаются по полной, а зимой часто простаивают.
Каждая модель аренды имеет свои плюсы и минусы. Если вы хотите стабильности и минимального участия, долгосрочная аренда — ваш выбор. Но если готовы вложиться в процесс и не боитесь большего вовлечения, посуточная аренда принесет вам гораздо больший доход.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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