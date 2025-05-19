Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свободе слова – бой: как Молдавия готовится к нужным выборам
Ждал 897 шайб, чтобы вернуться домой: лето у Овечкина начнётся по-русски
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Огурцы не растут: узнайте, как избежать катастрофы на старте сезона
Никотиновая ловушка: мир вплотную приблизился к антитабачной революции — что дальше
Звонок, который изменит всё: секретный план на разговор с Путиным раскрыт
Да, мужики тоже плачут — особенно, когда этот салат заканчивается слишком быстро
Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов
Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь

Долгосрочная аренда – это прошлый век! Как зарабатывать в 3 раза больше с посуточной сдачей

3:51
Недвижимость

Задумывались ли вы, какая модель аренды приносит больше денег: долгосрочная или посуточная? Ответ зависит от множества факторов, включая место, состояние квартиры и степень вовлеченности. Мы сравнили оба подхода, чтобы вы могли выбрать наиболее выгодный вариант.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Долгосрочная аренда: стабильно, но без сюрпризов

Долгосрочная аренда обычно включает аренду от 4 месяцев и может продолжаться несколько лет. Важно, что договоры часто заключаются на 11 месяцев, чтобы избежать обязательной регистрации в Росреестре. Арендодатель и арендатор могут просто обновлять договор ежегодно.

Преимущества долгосрочной аренды очевидны:

  • Гарантированный доход, поскольку арендатор обычно остается на длительный срок.
  • Меньше хлопот: достаточно найти надежного жильца и периодически решать мелкие вопросы.
  • Меньше вложений в обустройство: достаточно базовой мебели, такой как холодильник, стиральная машина и телевизор.

Однако этот вариант имеет и свои минусы. Например, приходится проводить несколько просмотров, чтобы найти подходящего арендатора. Также нельзя часто проверять состояние квартиры — это возможно не более пары раз в месяц. Порой возникают сложности с временной регистрацией арендатора, что занимает время.

Посуточная аренда: больше работы, больше прибыли

В отличие от долгосрочной аренды, посуточная требует гораздо больше внимания. Каждого нового постояльца нужно заселять и выселять, и квартиру необходимо приводить в порядок после каждого выезда. Однако, если правильно организовать процесс, доходность может в несколько раз превысить долгосрочную аренду.

Преимущества посуточной аренды:

  • При полной загрузке квартиры доход может быть в 3-4 раза выше, чем при долгосрочной аренде.
  • Возможность гибко варьировать цену в зависимости от сезона и спроса.
  • Автоматизация процессов: кодовые замки и клининговые сервисы значительно облегчают управление.

Однако этот подход также имеет свои минусы:

  • Постоянная зависимость от отзывов — низкий рейтинг может снизить спрос.
  • Большие расходы на расходники и обслуживание квартиры.
  • Быстрый износ мебели и техники из-за частой смены арендаторов.

Где и как выгоднее сдавать квартиру

Стоимость аренды продолжает расти, и 2024 год не стал исключением. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России увеличилась на 31,4%, а для двушек и трешек рост составил 25,8% и 27,6% соответственно.

Если говорить о доходности, то долгосрочная аренда по состоянию на 2024 год приносила 6,4% годовых, а посуточная аренда в популярных городах — значительно больше. В Москве, например, доходность от сдачи квартиры составляет 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5%.

Для посуточной аренды особенно выгодны крупные города и курортные локации, такие как Сочи, Ялта и Анапа. Однако здесь тоже есть сезонность — летом квартиры сдаются по полной, а зимой часто простаивают.

Что выбрать

Каждая модель аренды имеет свои плюсы и минусы. Если вы хотите стабильности и минимального участия, долгосрочная аренда — ваш выбор. Но если готовы вложиться в процесс и не боитесь большего вовлечения, посуточная аренда принесет вам гораздо больший доход.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Наука и техника
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов
Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь
ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ: что стало с автогигантами СССР
Эмоциональный капкан: как распознать токсичные отношения и вырваться из замкнутого круга
Долгосрочная аренда – это прошлый век! Как зарабатывать в 3 раза больше с посуточной сдачей
Маленькие куры, большие заботы: эта мелочь в корме решает больше, чем вы думали
17 гениальных трюков для макияжа, которые упрощают жизнь
Нижний новгород — это тот в город где летом начинаются фестивали, а вечером очень красивые закаты
Болезнь не сдаётся: новая стратегия выживания малярии
Умеем любить: у Мари Краймбрери и рэпера Давы родился ребёнок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.