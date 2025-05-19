Долгосрочная аренда – это прошлый век! Как зарабатывать в 3 раза больше с посуточной сдачей

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Задумывались ли вы, какая модель аренды приносит больше денег: долгосрочная или посуточная? Ответ зависит от множества факторов, включая место, состояние квартиры и степень вовлеченности. Мы сравнили оба подхода, чтобы вы могли выбрать наиболее выгодный вариант.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Долгосрочная аренда: стабильно, но без сюрпризов

Долгосрочная аренда обычно включает аренду от 4 месяцев и может продолжаться несколько лет. Важно, что договоры часто заключаются на 11 месяцев, чтобы избежать обязательной регистрации в Росреестре. Арендодатель и арендатор могут просто обновлять договор ежегодно.

Преимущества долгосрочной аренды очевидны:

Гарантированный доход, поскольку арендатор обычно остается на длительный срок.

Меньше хлопот: достаточно найти надежного жильца и периодически решать мелкие вопросы.

Меньше вложений в обустройство: достаточно базовой мебели, такой как холодильник, стиральная машина и телевизор.

Однако этот вариант имеет и свои минусы. Например, приходится проводить несколько просмотров, чтобы найти подходящего арендатора. Также нельзя часто проверять состояние квартиры — это возможно не более пары раз в месяц. Порой возникают сложности с временной регистрацией арендатора, что занимает время.

Посуточная аренда: больше работы, больше прибыли

В отличие от долгосрочной аренды, посуточная требует гораздо больше внимания. Каждого нового постояльца нужно заселять и выселять, и квартиру необходимо приводить в порядок после каждого выезда. Однако, если правильно организовать процесс, доходность может в несколько раз превысить долгосрочную аренду.

Преимущества посуточной аренды:

При полной загрузке квартиры доход может быть в 3-4 раза выше, чем при долгосрочной аренде.

Возможность гибко варьировать цену в зависимости от сезона и спроса.

Автоматизация процессов: кодовые замки и клининговые сервисы значительно облегчают управление.

Однако этот подход также имеет свои минусы:

Постоянная зависимость от отзывов — низкий рейтинг может снизить спрос.

Большие расходы на расходники и обслуживание квартиры.

Быстрый износ мебели и техники из-за частой смены арендаторов.

Где и как выгоднее сдавать квартиру

Стоимость аренды продолжает расти, и 2024 год не стал исключением. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России увеличилась на 31,4%, а для двушек и трешек рост составил 25,8% и 27,6% соответственно.

Если говорить о доходности, то долгосрочная аренда по состоянию на 2024 год приносила 6,4% годовых, а посуточная аренда в популярных городах — значительно больше. В Москве, например, доходность от сдачи квартиры составляет 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5%.

Для посуточной аренды особенно выгодны крупные города и курортные локации, такие как Сочи, Ялта и Анапа. Однако здесь тоже есть сезонность — летом квартиры сдаются по полной, а зимой часто простаивают.

Что выбрать

Каждая модель аренды имеет свои плюсы и минусы. Если вы хотите стабильности и минимального участия, долгосрочная аренда — ваш выбор. Но если готовы вложиться в процесс и не боитесь большего вовлечения, посуточная аренда принесет вам гораздо больший доход.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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