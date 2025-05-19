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Устали от грязных окон? Вот простой трюк, который сэкономит время и нервы

2:00
Недвижимость

Когда за окном весна, самое время освежить интерьер и привести в порядок окна. Однако, несмотря на очевидную важность чистоты стекол, мытье окон не всегда бывает приятным процессом. Но что, если мы скажем, что есть способ сделать это быстро и без лишних усилий? Все, что вам нужно — это глицерин, который стоит сущие копейки, а результат вас точно удивит!

Девушка моет окна
Фото: Designed be Freepik by diana-grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка моет окна

Как сделать окна идеальными за пару минут

После зимы окна часто покрываются подтеками и грязными пятнами, которые сложно оттереть обычными средствами. Не переживайте, вам не нужно тратить деньги на дорогие моющие средства. Мы знаем, как решить эту задачу эффективно и дешево.

1. Правильное время для уборки:

Лучше всего мыть окна в пасмурные, сухие дни. Влага и солнечные лучи могут оставлять на стекле пятна, поэтому дождитесь облаков. Но перед тем как начать, не забудьте протереть рамы и подоконники от пыли.

2. Простое средство для очищения:

Чтобы легко справиться с грязью, попробуйте растворить 1 литр воды и 1 литр уксуса. Важно, чтобы вода была теплой — это активирует действие уксуса и ускорит процесс. Благодаря этому решению ваши окна будут сиять.

3. Секрет для сильно загрязненных стекол — глицерин:

Если ваши окна покрыты стойкими загрязнениями, не обойтись без глицерина. Он легко удаляет грязь и создает на стекле защитную пленку, предотвращая дальнейшие загрязнения. Достаточно добавить одну столовую ложку глицерина в ведро с теплой водой, и результат не заставит себя ждать.

4. Полировка для идеального блеска:

После того как окна будут чистыми, используйте мягкую ткань для полировки. Это поможет не только убрать остатки влаги, но и придаст стеклам потрясающий блеск.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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