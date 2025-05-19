Не ждите, пока запах начнёт отравлять дом — спасите раковину за 3 минуты

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раковина перестала нормально сливать воду? Это сигнал, который нельзя игнорировать. Причина часто проста — жир, волосы или остатки еды, застрявшие в трубах. Постепенно они скапливаются, затвердевают, и обычный слив превращается в проблему. Но есть способ всё исправить — быстро, безопасно и без вреда для экологии.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Первый звоночек: как понять, что пора действовать

Есть три главных признака, что трубы вот-вот "скажут" стоп:

вода уходит медленно;

появляется неприятный запах из слива;

в раковине образуются пузырьки при сливе.

Не стоит ждать, пока всё полностью забьётся. Чем раньше вы начнёте действовать, тем легче справиться без вызова мастера.

Домашнее средство: сода + уксус + кипяток

Эта простая формула работает не хуже промышленных средств — и при этом не портит трубы и не вредит коже и воздуху в доме.

Что делать:

Если в раковине стоит вода — уберите её.

Насыпьте в слив полстакана пищевой соды.

Сверху налейте полстакана белого уксуса.

Быстро закройте слив — подойдёт крышка или обычная тряпка. Оставьте на минуту: в это время в трубах пойдёт реакция.

Вскипятите два литра воды и медленно вылейте их в слив.

Сода и уксус растворят жир и грязь, а кипяток вымоет всё это наружу. Эффект — почти мгновенный.

Профилактика важнее ремонта

Как и в любой системе, засоры проще предотвратить, чем устранять. Вот несколько простых правил:

не сливайте в раковину жир с посуды — он быстро затвердевает внутри труб;

устанавливайте мелкое сито в слив, чтобы ловить остатки пищи;

не забывайте раз в неделю промывать слив горячей водой — даже без соды и уксуса.

Эти мелочи продлевают жизнь вашей сантехнике и избавляют от проблем.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.