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Не ждите, пока запах начнёт отравлять дом — спасите раковину за 3 минуты

1:57
Недвижимость

Раковина перестала нормально сливать воду? Это сигнал, который нельзя игнорировать. Причина часто проста — жир, волосы или остатки еды, застрявшие в трубах. Постепенно они скапливаются, затвердевают, и обычный слив превращается в проблему. Но есть способ всё исправить — быстро, безопасно и без вреда для экологии.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Первый звоночек: как понять, что пора действовать

Есть три главных признака, что трубы вот-вот "скажут" стоп:

  • вода уходит медленно;
  • появляется неприятный запах из слива;
  • в раковине образуются пузырьки при сливе.

Не стоит ждать, пока всё полностью забьётся. Чем раньше вы начнёте действовать, тем легче справиться без вызова мастера.

Домашнее средство: сода + уксус + кипяток

Эта простая формула работает не хуже промышленных средств — и при этом не портит трубы и не вредит коже и воздуху в доме.

Что делать:

  • Если в раковине стоит вода — уберите её.
  • Насыпьте в слив полстакана пищевой соды.
  • Сверху налейте полстакана белого уксуса.
  • Быстро закройте слив — подойдёт крышка или обычная тряпка. Оставьте на минуту: в это время в трубах пойдёт реакция.
  • Вскипятите два литра воды и медленно вылейте их в слив.

Сода и уксус растворят жир и грязь, а кипяток вымоет всё это наружу. Эффект — почти мгновенный.

Профилактика важнее ремонта

Как и в любой системе, засоры проще предотвратить, чем устранять. Вот несколько простых правил:

  • не сливайте в раковину жир с посуды — он быстро затвердевает внутри труб;
  • устанавливайте мелкое сито в слив, чтобы ловить остатки пищи;
  • не забывайте раз в неделю промывать слив горячей водой — даже без соды и уксуса.

Эти мелочи продлевают жизнь вашей сантехнике и избавляют от проблем.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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