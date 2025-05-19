Не ждите, пока запах начнёт отравлять дом — спасите раковину за 3 минуты

Раковина перестала нормально сливать воду? Это сигнал, который нельзя игнорировать. Причина часто проста — жир, волосы или остатки еды, застрявшие в трубах. Постепенно они скапливаются, затвердевают, и обычный слив превращается в проблему. Но есть способ всё исправить — быстро, безопасно и без вреда для экологии.
Есть три главных признака, что трубы вот-вот "скажут" стоп:
Не стоит ждать, пока всё полностью забьётся. Чем раньше вы начнёте действовать, тем легче справиться без вызова мастера.
Домашнее средство: сода + уксус + кипяток
Эта простая формула работает не хуже промышленных средств — и при этом не портит трубы и не вредит коже и воздуху в доме.
Что делать:
Сода и уксус растворят жир и грязь, а кипяток вымоет всё это наружу. Эффект — почти мгновенный.
Как и в любой системе, засоры проще предотвратить, чем устранять. Вот несколько простых правил:
Эти мелочи продлевают жизнь вашей сантехнике и избавляют от проблем.
Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.
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