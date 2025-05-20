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Эти окна дешевле обычных, а тепла в доме с ними больше — где подвох

1:42
Недвижимость

Вы удивитесь, но до 60% окон в загородном доме можно сделать глухими — и это решение не только экономное, но и практичное.

Девушка смотрит в экран смартфона
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона

Что такое глухое окно

Это окно без открывающейся створки. Оно проще в конструкции: стеклопакет вставляют прямо в раму и фиксируют широким штапиком. За счёт этого отпадает необходимость в петлях, ручках и запорных механизмах — а значит, и цена ниже минимум на треть.

Чем хороши глухие окна

  • Надёжность и срок службы. Нет подвижных элементов — нечему ломаться.
  • Минимальный уход. Только мыть стёкла и раму — без регулировок и смазки.
  • Гибкость в дизайне. Круглые, треугольные, миниатюрные — практически без ограничений по форме и размеру.
  • Больше света. Отсутствие створочной обвязки позволяет пропускать больше дневного освещения.
  • Безопасность. Взломать такое окно труднее — нет механизмов, которые можно тихо отжать.
  • Низкая воздухопроницаемость. Особенно важно при сильных морозах.

Но есть нюансы

  • Мыть сложнее. Особенно в высотках или при панорамном остеклении. Решения — только при доступе снаружи, альпинисты или самоочищающееся стекло (но оно сведёт на нет всю экономию).
  • Нет проветривания. Придётся дополнять вентиляцией или комбинировать с открывающимися створками.
  • Сложности с решётками и ставнями. На первом этаже стандартные варианты не подойдут. Нужны модели с замками или рольставни.

Уточнения

Окно́ - проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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