Эти окна дешевле обычных, а тепла в доме с ними больше — где подвох

Вы удивитесь, но до 60% окон в загородном доме можно сделать глухими — и это решение не только экономное, но и практичное.
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона
Что такое глухое окно
Это окно без открывающейся створки. Оно проще в конструкции: стеклопакет вставляют прямо в раму и фиксируют широким штапиком. За счёт этого отпадает необходимость в петлях, ручках и запорных механизмах — а значит, и цена ниже минимум на треть.
Чем хороши глухие окна
Надёжность и срок службы. Нет подвижных элементов — нечему ломаться.
Минимальный уход. Только мыть стёкла и раму — без регулировок и смазки.
Гибкость в дизайне. Круглые, треугольные, миниатюрные — практически без ограничений по форме и размеру.
Больше света. Отсутствие створочной обвязки позволяет пропускать больше дневного освещения.
Безопасность. Взломать такое окно труднее — нет механизмов, которые можно тихо отжать.
Низкая воздухопроницаемость. Особенно важно при сильных морозах.
Но есть нюансы
Мыть сложнее. Особенно в высотках или при панорамном остеклении. Решения — только при доступе снаружи, альпинисты или самоочищающееся стекло (но оно сведёт на нет всю экономию).
Нет проветривания. Придётся дополнять вентиляцией или комбинировать с открывающимися створками.
Сложности с решётками и ставнями. На первом этаже стандартные варианты не подойдут. Нужны модели с замками или рольставни.
Уточнения
Окно́ - проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.