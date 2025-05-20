Эти окна дешевле обычных, а тепла в доме с ними больше — где подвох

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы удивитесь, но до 60% окон в загородном доме можно сделать глухими — и это решение не только экономное, но и практичное.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка смотрит в экран смартфона

Что такое глухое окно

Это окно без открывающейся створки. Оно проще в конструкции: стеклопакет вставляют прямо в раму и фиксируют широким штапиком. За счёт этого отпадает необходимость в петлях, ручках и запорных механизмах — а значит, и цена ниже минимум на треть.

Чем хороши глухие окна

Надёжность и срок службы. Нет подвижных элементов — нечему ломаться.

Минимальный уход. Только мыть стёкла и раму — без регулировок и смазки.

Гибкость в дизайне. Круглые, треугольные, миниатюрные — практически без ограничений по форме и размеру.

Больше света. Отсутствие створочной обвязки позволяет пропускать больше дневного освещения.

Безопасность. Взломать такое окно труднее — нет механизмов, которые можно тихо отжать.

Низкая воздухопроницаемость. Особенно важно при сильных морозах.

Но есть нюансы

Мыть сложнее. Особенно в высотках или при панорамном остеклении. Решения — только при доступе снаружи, альпинисты или самоочищающееся стекло (но оно сведёт на нет всю экономию).

Нет проветривания. Придётся дополнять вентиляцией или комбинировать с открывающимися створками.

Сложности с решётками и ставнями. На первом этаже стандартные варианты не подойдут. Нужны модели с замками или рольставни.

Уточнения

Окно́ - проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



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