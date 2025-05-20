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Забудьте про сквозняки и духоту — вот какие окна спасут ваш дом

3:19
Недвижимость

Окна — не просто про свет и воздух. От них напрямую зависит, насколько уютным будет дом, тепло ли будет зимой и не станет ли душно летом. А ещё - смогут ли хозяева наслаждаться видами природы, не покидая кресла у камина.

Девушка у окна
Фото: Designed by Freepik by shurkin-son is licensed under Public domian
Девушка у окна

Так какие окна лучше всего подходят для частного дома? Рассказываем, на что обратить внимание.

Из чего делают окна

Существует три основных материала: дерево, ПВХ и алюминий. Иногда встречаются комбинированные варианты — они совмещают плюсы разных систем.

  • Деревянные. Бюджетные варианты делают из сосны и лиственницы — они просты в обработке и не боятся влаги. Более дорогие — из дуба, ясеня или меранти. Такие окна надёжны, но стоят существенно дороже.
  • Металлопластиковые (ПВХ). Эти конструкции укрепляют стальной арматурой, что делает их прочными и доступными по цене. Именно их чаще всего называют "пластиковыми". Чистый пластик практически не используется из-за низкой прочности.
  • Алюминиевые. Раньше алюминий применяли только в нежилых зданиях — он плохо удерживает тепло. Но с появлением термовставок появились два типа конструкций: "холодные" и "тёплые". Последние спокойно справляются с морозами и подходят для жилых домов.

Профиль — основа конструкции

Профиль представляет собой полую структуру с несколькими камерами. Количество камер, толщина стенок и ширина профиля напрямую влияют на тепло- и звукоизоляцию окон.

Какие размеры окон выбрать

Главное — обеспечить достаточную освещённость. Минимально — 1/8 от площади комнаты. Но если хотите больше света и визуального простора, стоит увеличить площадь остекления.

Максимальные стандартные размеры:

  • Высота: до 2060 мм.
  • Ширина: до 2670 мм.

Подбор параметров зависит от фасада, размеров комнат и дизайна.

Стеклопакеты: какие лучше

Стекло занимает около 80% окна — и это ключ к комфорту. Бывают:

  • Однокамерные — для балконов и подсобных помещений.
  • Двухкамерные — оптимальны для частных домов.
  • Трёхкамерные — дорого и не всегда оправданно.

Заполнение камер аргоном или криптоном повышает теплоизоляцию. А ионное серебро в составе стекла улучшает энергосбережение. Разная толщина и расстояние между стёклами помогают бороться с шумом — особенно высоким.

Дополнительные опции

Чтобы окна стали по-настоящему "умными" и безопасными:

  • Противовзломная защита — особенно актуальна, если дом остаётся без присмотра.
  • Раскладка (расстекловка) — декоративные накладки придают окнам шарм.
  • Умная фурнитура — защита от детей, микролифт, ограничители.

Что в итоге

Универсального ответа нет. Лучшие окна — это те, что подходят именно вам: по бюджету, климату и эстетике дома. Но теперь вы знаете, на что смотреть, чтобы не ошибиться.

Уточнения

Стеклопаке́т - светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков. Предназначение стеклопакета как замены обычных стёкол — в повышении сопротивления теплопередачи окна, поскольку воздух и некоторые другие газы плохо пропускают тепло.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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