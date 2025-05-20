Пластиковое окно заклинило? Вот что нужно сделать первым делом

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Практичные, удобные и почти не требующие ухода — пластиковые окна заслуженно любимы. Но что делать, если створка вдруг перестала закрываться?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё окон

Часто проблема решается без вызова специалиста. Главное — правильно диагностировать неполадку.

Что может пойти не так

Вот распространённые симптомы:

Створка задевает раму сверху или снизу — перекос.

Ручка заклинила или не двигается.

Дует из-под створки — неплотное прилегание.

Ручка шатается.

Окно и приоткрыто, и распахнуто одновременно.

Не закрывается снизу — что-то мешает.

Для начала — осмотр

Откройте окно, осмотрите петли и створку. Попробуйте закрыть. Наблюдайте, где происходит заедание. Далее действуем по ситуации.

Что пригодится для ремонта

Крестовая отвёртка (PZ2 или PH2).

Шестигранник 4 мм.

Смазка для уплотнителя.

Масло для фурнитуры (не растительное!).

Мягкое моющее средство.

Исправляем перекос створки

Снимите заглушки с петель.

Отрегулируйте положение створки с помощью винтов — поворачивайте шестигранником на 1-2 оборота.

Повторяйте, пока створка не сядет ровно.

Верните заглушки на место.

Если не двигается ручка

Вариант 1: сбой блокиратора. Прижмите его, переведите ручку вверх, затем закройте окно. Повторите пару раз.

Вариант 2: сухой механизм. Залейте масло в отверстия по краям створки.

Створка неплотно прилегает

Уплотнитель порвался — замените его.

Окно плохо закрыто — прижмите створку сильнее.

Летний режим — переведите эксцентрики в зимний.

Ручка разболталась

Поверните заглушку под ней, затяните винты, верните заглушку.

Двойное открытие

Это сбой механизма. Прижмите створку к раме, закройте и поверните ручку. Проблема должна исчезнуть.

Если нет — проверьте "ножницы", вставьте в пазы и отрегулируйте.

Не закрывается снизу

Проверьте — может, в раму что-то попало. Удалите предмет. Если окно новое, возможен монтажный дефект — зовите мастера.

Профилактика

Регулярно мойте окно.

Смазывайте механизмы 1-2 раза в год.

Не вешайте на створку тяжёлое.

Своевременно меняйте сезонный режим.

Проветривайте, чтобы не появилась плесень.

Уточнения

Окно́ - проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



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