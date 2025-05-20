Пластиковое окно заклинило? Вот что нужно сделать первым делом
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Практичные, удобные и почти не требующие ухода — пластиковые окна заслуженно любимы. Но что делать, если створка вдруг перестала закрываться?
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Мытьё окон
Часто проблема решается без вызова специалиста. Главное — правильно диагностировать неполадку.
Что может пойти не так
Вот распространённые симптомы:
- Створка задевает раму сверху или снизу — перекос.
- Ручка заклинила или не двигается.
- Дует из-под створки — неплотное прилегание.
- Ручка шатается.
- Окно и приоткрыто, и распахнуто одновременно.
- Не закрывается снизу — что-то мешает.
Для начала — осмотр
Откройте окно, осмотрите петли и створку. Попробуйте закрыть. Наблюдайте, где происходит заедание. Далее действуем по ситуации.
Что пригодится для ремонта
- Крестовая отвёртка (PZ2 или PH2).
- Шестигранник 4 мм.
- Смазка для уплотнителя.
- Масло для фурнитуры (не растительное!).
- Мягкое моющее средство.
Исправляем перекос створки
- Снимите заглушки с петель.
- Отрегулируйте положение створки с помощью винтов — поворачивайте шестигранником на 1-2 оборота.
- Повторяйте, пока створка не сядет ровно.
- Верните заглушки на место.
Если не двигается ручка
- Вариант 1: сбой блокиратора. Прижмите его, переведите ручку вверх, затем закройте окно. Повторите пару раз.
- Вариант 2: сухой механизм. Залейте масло в отверстия по краям створки.
Створка неплотно прилегает
- Уплотнитель порвался — замените его.
- Окно плохо закрыто — прижмите створку сильнее.
- Летний режим — переведите эксцентрики в зимний.
Ручка разболталась
Поверните заглушку под ней, затяните винты, верните заглушку.
Двойное открытие
Это сбой механизма. Прижмите створку к раме, закройте и поверните ручку. Проблема должна исчезнуть.
Если нет — проверьте "ножницы", вставьте в пазы и отрегулируйте.
Не закрывается снизу
Проверьте — может, в раму что-то попало. Удалите предмет. Если окно новое, возможен монтажный дефект — зовите мастера.
Профилактика
- Регулярно мойте окно.
- Смазывайте механизмы 1-2 раза в год.
- Не вешайте на створку тяжёлое.
- Своевременно меняйте сезонный режим.
- Проветривайте, чтобы не появилась плесень.
Уточнения
Окно́ - проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру