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Пластиковое окно заклинило? Вот что нужно сделать первым делом

2:40
Недвижимость

Практичные, удобные и почти не требующие ухода — пластиковые окна заслуженно любимы. Но что делать, если створка вдруг перестала закрываться?

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Часто проблема решается без вызова специалиста. Главное — правильно диагностировать неполадку.

Что может пойти не так

Вот распространённые симптомы:

  • Створка задевает раму сверху или снизу — перекос.
  • Ручка заклинила или не двигается.
  • Дует из-под створки — неплотное прилегание.
  • Ручка шатается.
  • Окно и приоткрыто, и распахнуто одновременно.
  • Не закрывается снизу — что-то мешает.

Для начала — осмотр

Откройте окно, осмотрите петли и створку. Попробуйте закрыть. Наблюдайте, где происходит заедание. Далее действуем по ситуации.

Что пригодится для ремонта

  • Крестовая отвёртка (PZ2 или PH2).
  • Шестигранник 4 мм.
  • Смазка для уплотнителя.
  • Масло для фурнитуры (не растительное!).
  • Мягкое моющее средство.

Исправляем перекос створки

  • Снимите заглушки с петель.
  • Отрегулируйте положение створки с помощью винтов — поворачивайте шестигранником на 1-2 оборота.
  • Повторяйте, пока створка не сядет ровно.
  • Верните заглушки на место.

Если не двигается ручка

  • Вариант 1: сбой блокиратора. Прижмите его, переведите ручку вверх, затем закройте окно. Повторите пару раз.
  • Вариант 2: сухой механизм. Залейте масло в отверстия по краям створки.

Створка неплотно прилегает

  • Уплотнитель порвался — замените его.
  • Окно плохо закрыто — прижмите створку сильнее.
  • Летний режим — переведите эксцентрики в зимний.

Ручка разболталась

Поверните заглушку под ней, затяните винты, верните заглушку.

Двойное открытие

Это сбой механизма. Прижмите створку к раме, закройте и поверните ручку. Проблема должна исчезнуть.

Если нет — проверьте "ножницы", вставьте в пазы и отрегулируйте.

Не закрывается снизу

Проверьте — может, в раму что-то попало. Удалите предмет. Если окно новое, возможен монтажный дефект — зовите мастера.

Профилактика

  • Регулярно мойте окно.
  • Смазывайте механизмы 1-2 раза в год.
  • Не вешайте на створку тяжёлое.
  • Своевременно меняйте сезонный режим.
  • Проветривайте, чтобы не появилась плесень.

Уточнения

Окно́ - проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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