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Свежо, нестандартно, по-своему: как сделать интерьер, в котором видно характер

Недвижимость

Хочешь вдохнуть новую жизнь в квартиру или готовишься к масштабному ремонту? В 2025 году в дизайне интерьеров правят уравновешенность, индивидуальность и теплые натуральные оттенки. Вот 10 трендов, которые стоит взять на заметку, чтобы твое пространство было не только стильным, но и по-настоящему уютным.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Цвет года — Mocha Mousse

  • Тёплый шоколадно-кофейный оттенок, напоминающий какао или кофейный мусс, стал выбором Pantone на 2025 год. Он мягкий, уютный и универсальный — одинаково хорошо смотрится и на стенах, и в декоре. Особенно красиво он раскрывается в сочетании с белым, песочным и пастельными цветами.

Новый минимализм

  • Это не просто про "меньше вещей", а про осознанный подход к пространству. В тренде простые формы, нейтральные цвета и максимум света. Никакой вычурности: гладкие поверхности, лаконичный текстиль, чистая геометрия и много воздуха.

Возвращение ар-деко

  • Геометрические узоры, массивные зеркала, декоративные панели, благородные текстуры — всё это снова в моде. Ар-деко в 2025 году — это смелое сочетание неоклассики, экзотики и гламура. Главное — не переборщить: акцент в одной-двух зонах уже создаст нужное настроение.

Яркие акцентные цвета

Чтобы оживить интерьер, добавь один из топ-оттенков года:

  • Сумеречный синий (future dark).
  • Трансцендентный розовый (transcendent pink).
  • Акватический бирюзовый (aquatic awe).
  • Подсолнечный жёлтый (ray flowers).
  • Закатный коралл (sunset coral).

Они отлично подходят для зонирования, акцентных стен или ярких деталей.

Эко-ориентированный подход

  • Меньше пластика, больше натуральности. Хлопок, лён, дерево, бамбук и металл без лишней обработки — всё это не только экологично, но и долговечно. Даже клей и лак стараются выбирать более безопасные и "зелёные".

Больше живых растений

  • Флора возвращается в дом: от подвесных кашпо до домашних деревьев. Живые растения помогают расслабиться, очищают воздух и добавляют интерьеру жизни. Даже небольшой флорариум может кардинально изменить атмосферу комнаты.

Винтаж и антиквариат

  • История снова в моде. Один-два предмета с характером — винтажное кресло, антикварное зеркало или бабушкин комод — делают интерьер глубже и теплее. Главное — не превратить квартиру в музей, а создать баланс с современными элементами.

Скрытый свет

  • Освещение становится частью архитектуры: светильники встраивают в ниши, ступени, мебель. Это создаёт мягкую подсветку и не отвлекает внимание. Стильный интерьер без висящих проводов — это уже реальность.

Биокамины

  • Если хочется уюта, но нет возможности установить настоящий камин, биокамин — идеальное решение. Без дыма, без сложного монтажа, но с настоящим огнём. Актуальны настенные, настольные и даже подвесные модели.

Авторский стиль

  • Главный тренд — индивидуальность. Всё меньше готовых "под копирку" интерьеров, всё больше миксов из разных эпох и стилей. Хотите сочетать минимализм с бохо или ретро с хай-теком? В 2025 это не просто допустимо — это модно.

Итог

2025 год предлагает нам больше тепла, свободы и осмысленности в интерьере. Простота и выразительность, натуральность и личный подход — вот что делает пространство по-настоящему современным и уютным.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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