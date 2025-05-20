Свежо, нестандартно, по-своему: как сделать интерьер, в котором видно характер

Хочешь вдохнуть новую жизнь в квартиру или готовишься к масштабному ремонту? В 2025 году в дизайне интерьеров правят уравновешенность, индивидуальность и теплые натуральные оттенки. Вот 10 трендов, которые стоит взять на заметку, чтобы твое пространство было не только стильным, но и по-настоящему уютным.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ интерьер экологичный

Цвет года — Mocha Mousse

Тёплый шоколадно-кофейный оттенок, напоминающий какао или кофейный мусс, стал выбором Pantone на 2025 год. Он мягкий, уютный и универсальный — одинаково хорошо смотрится и на стенах, и в декоре. Особенно красиво он раскрывается в сочетании с белым, песочным и пастельными цветами.

Новый минимализм

Это не просто про "меньше вещей", а про осознанный подход к пространству. В тренде простые формы, нейтральные цвета и максимум света. Никакой вычурности: гладкие поверхности, лаконичный текстиль, чистая геометрия и много воздуха.

Возвращение ар-деко

Геометрические узоры, массивные зеркала, декоративные панели, благородные текстуры — всё это снова в моде. Ар-деко в 2025 году — это смелое сочетание неоклассики, экзотики и гламура. Главное — не переборщить: акцент в одной-двух зонах уже создаст нужное настроение.

Яркие акцентные цвета

Чтобы оживить интерьер, добавь один из топ-оттенков года:

Сумеречный синий (future dark).

Трансцендентный розовый (transcendent pink).

Акватический бирюзовый (aquatic awe).

Подсолнечный жёлтый (ray flowers).

Закатный коралл (sunset coral).

Они отлично подходят для зонирования, акцентных стен или ярких деталей.

Эко-ориентированный подход

Меньше пластика, больше натуральности. Хлопок, лён, дерево, бамбук и металл без лишней обработки — всё это не только экологично, но и долговечно. Даже клей и лак стараются выбирать более безопасные и "зелёные".

Больше живых растений

Флора возвращается в дом: от подвесных кашпо до домашних деревьев. Живые растения помогают расслабиться, очищают воздух и добавляют интерьеру жизни. Даже небольшой флорариум может кардинально изменить атмосферу комнаты.

Винтаж и антиквариат

История снова в моде. Один-два предмета с характером — винтажное кресло, антикварное зеркало или бабушкин комод — делают интерьер глубже и теплее. Главное — не превратить квартиру в музей, а создать баланс с современными элементами.

Скрытый свет

Освещение становится частью архитектуры: светильники встраивают в ниши, ступени, мебель. Это создаёт мягкую подсветку и не отвлекает внимание. Стильный интерьер без висящих проводов — это уже реальность.

Биокамины

Если хочется уюта, но нет возможности установить настоящий камин, биокамин — идеальное решение. Без дыма, без сложного монтажа, но с настоящим огнём. Актуальны настенные, настольные и даже подвесные модели.

Авторский стиль

Главный тренд — индивидуальность. Всё меньше готовых "под копирку" интерьеров, всё больше миксов из разных эпох и стилей. Хотите сочетать минимализм с бохо или ретро с хай-теком? В 2025 это не просто допустимо — это модно.

Итог

2025 год предлагает нам больше тепла, свободы и осмысленности в интерьере. Простота и выразительность, натуральность и личный подход — вот что делает пространство по-настоящему современным и уютным.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.