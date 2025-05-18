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Натуральное средство из кухни: простая смесь избавит вас от запаха бытовой химии

2:02
Недвижимость

Если вы хотите, чтобы ваш пол сиял чистотой без вреда для здоровья и окружающей среды, забудьте про агрессивные средства с резким запахом. Всё больше людей переходят на натуральные и безопасные рецепты. Ведь вдыхание химии вызывает аллергию, раздражение кожи и даже проблемы с дыханием. А теперь — внимание: одно простое средство, которое точно есть у вас дома, творит чудеса.

Аксессуары для уборки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аксессуары для уборки

Почему именно лимон?

Лимонная кислота — это натуральное дезинфицирующее вещество. Она устраняет запахи, убивает бактерии и придаёт полу свежесть, которая не уступает дорогим средствам из магазина.

Всё, что нужно — выжать сок двух лимонов в литр тёплой воды. А если хотите усилить эффект, добавьте ложку белого уксуса — он хорошо справляется с жиром и стойкими пятнами.

Важно: этот раствор не подходит для мрамора и других чувствительных к кислотам покрытий. Перед применением сделайте пробу в незаметном месте.

Полировка без химии — это просто

Для лучшего результата:

  • используйте швабру из микрофибры — она не оставляет ворса и отлично впитывает влагу;
  • не заливайте пол водой — особенно если у вас дерево или ламинат;
  • после уборки дайте полу высохнуть на воздухе — лимон раскроет свой аромат.

Сначала — подготовка

Не пропускайте пыль и мусор перед мытьем. Пропылесосьте или подметите — и только потом приступайте к влажной уборке. Иначе грязь будет просто размазываться.

Альтернативы лимону

Для деревянных покрытий подойдёт смесь из горячей воды, белого уксуса и натурального мыла. А в ванных комнатах отлично работает раствор с каплями масла чайного дерева — он и очищает, и защищает от грибка.

Лайфхак с цедрой

Не выбрасывайте лимонную кожуру! Замочите её в бутылке с уксусом на неделю, процедите — и вот вам домашнее ароматное чистящее средство.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Натуральный уксус получают путём сбраживания спиртосодержащего сырья уксуснокислыми бактериями.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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