Без кипячения и скобления: простой способ избавиться от накипи в чайнике за 5 минут

Накипь в чайнике появляется не сразу, но однажды ты замечаешь, что кипячёная вода стала мутной, а стенки — шероховатыми и белыми. Минеральные отложения не просто портят вкус напитка, но и сокращают срок службы прибора. К счастью, избавиться от накипи можно просто и без дорогих средств. Всё, что нужно, — немного кислоты, терпения и правильный подход.
Ориентируйся на жёсткость воды и интенсивность использования:
Если на дне появилась белёсая корка или чай стал отдавать "металлом" — пора навести чистоту.
Да, обычные кислоты легко растворяют накипь. Используй:
Не скреби накипь острыми предметами — можешь повредить покрытие.
Металлические чайники очищаются аналогично, но кипятить раствор можно прямо на плите:
Для медных чайников отлично работает лимон с солью — натирай, пока не засияет.
Такое бывает с эмалированными и металлическими чайниками. Вот что делать:
Регулярная чистка чайника — это не только про эстетику, но и про здоровье. Простой ритуал с уксусом или лимонной кислотой избавит от накипи, продлит срок службы прибора и улучшит вкус воды. А ещё это приятно: когда чайник блестит — кухня будто чище.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?