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Без кипячения и скобления: простой способ избавиться от накипи в чайнике за 5 минут

Недвижимость

Накипь в чайнике появляется не сразу, но однажды ты замечаешь, что кипячёная вода стала мутной, а стенки — шероховатыми и белыми. Минеральные отложения не просто портят вкус напитка, но и сокращают срок службы прибора. К счастью, избавиться от накипи можно просто и без дорогих средств. Всё, что нужно, — немного кислоты, терпения и правильный подход.

Чайник
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чайник

Как часто чистить чайник

Ориентируйся на жёсткость воды и интенсивность использования:

  • При мягкой воде и умеренном использовании: чистка раз в 2-3 месяца
  • При жёсткой воде или ежедневном кипячении: минимум раз в месяц
  • Фильтры в электрочайниках: очищай раз в 1-2 месяца согласно инструкции

Если на дне появилась белёсая корка или чай стал отдавать "металлом" — пора навести чистоту.

Самый эффективный способ — кислоты

Да, обычные кислоты легко растворяют накипь. Используй:

  • Белый уксус.
  • Лимонный сок.
  • Пищевую лимонную кислоту.
  • Газировку с ортофосфорной кислотой (например, кока-колу).

Пошаговая инструкция

  • Смешай уксус или сок с водой в пропорции 1:1. Если используешь лимонную кислоту — растворяй 1 пакетик на 0,5 литра воды.
  • Наполни чайник наполовину, вскипяти раствор.
  • Оставь постоять на 30-60 минут. При сильной накипи — до 3 часов.
  • Удали остатки мягкой губкой или зубной щёткой.
  • Промой чайник чистой водой и прокипяти в нём свежую воду — её нужно вылить.

Не скреби накипь острыми предметами — можешь повредить покрытие.

Как очистить чайник на плите

Металлические чайники очищаются аналогично, но кипятить раствор можно прямо на плите:

  • Заполни чайник уксусной водой, закипяти, выключи, оставь на 30-60 минут.
  • Почисти щеткой или губкой, уделяя внимание носику и крышке.
  • Сполосни, доведи до кипения с чистой водой и слей.

Для медных чайников отлично работает лимон с солью — натирай, пока не засияет.

А если чайник подгорел

Такое бывает с эмалированными и металлическими чайниками. Вот что делать:

  • Замочи его в горячей воде с каплей средства для посуды на полчаса.
  • Насыпь соду, добавь моющее средство на щетку и очисти пригоревшие участки.
  • Устойчивые пятна сотрёт паста из соды и лимонного сока. Нанеси, подожди 30 минут и соскреби мягкой щёткой.

Как сохранить чайник чистым надолго

  • Не оставляй воду в чайнике на ночь
  • Используй бутилированную или фильтрованную воду при сильной жёсткости
  • Протирай чайник снаружи после каждого использования
  • Не оставляй прибор рядом с плитой во время жарки — капли жира быстро оседают

Заключение: чистый чайник — вкусный чай и долгий срок службы

Регулярная чистка чайника — это не только про эстетику, но и про здоровье. Простой ритуал с уксусом или лимонной кислотой избавит от накипи, продлит срок службы прибора и улучшит вкус воды. А ещё это приятно: когда чайник блестит — кухня будто чище.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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