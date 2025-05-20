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Перекись в быту: 20 мест, где она работает лучше, чем магазинная химия

3:16
Недвижимость

Знаешь ли ты, что перекись водорода не стоит использовать для обработки ран? По словам доктора медицинских наук Сары Пикеринг Бирс, она раздражает кожу и тормозит заживление. Зато в быту H₂O₂ творит настоящие чудеса. Рассказываем, как клинеры превращают обычную аптечную бутылочку в универсальное суперсредство для уборки.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Кухня

Кухонные полотенца

  • Замочи в воде с добавлением полстакана перекиси на 30 минут, затем постирай. Полотенца станут чище и избавятся от запаха.

Холодильник

  • Протри полки и стенки тканью, смоченной в перекиси. Это уничтожит бактерии и устраняет затхлый запах.

Универсальный спрей

  • Смешай перекись и воду 1:1 в непрозрачном пульверизаторе. Добавь эфирное масло для аромата. Используй на любых поверхностях.

Пятна на посуде

  • Контейнеры, доски и деревянные ложки легко очищаются после замачивания в перекиси. Особенно полезно после куркумы и кетчупа.

Раковина

  • Чтобы белая раковина оставалась идеально чистой — раз в неделю обрабатывай её смесью перекиси и воды.

Мусорное ведро

  • Распылённая перекись удалит запах и уничтожит бактерии. Идеально работает, если оставить сохнуть на солнце.

Ручки шкафов и холодильника

  • Протри их тряпкой, смоченной в перекиси, — и прощай, жир и микробы.

Ванная и санузел

Унитаз

  • Полей перекисью, оставь на 10 минут, пройди щёткой — и фаянс засияет, как новый.

Затирка между плитками

  • Смешай перекись с содой, нанеси на швы, подожди 30 минут и прочисти щёткой — грязь исчезнет, а белизна вернётся.

Плесень

  • Распылённая перекись справится с грибком. Оставь на полчаса и удали остатки. Но осторожно с тёмными поверхностями — возможны разводы.

Дом и текстиль

Матрас

  • Перекись уничтожает пылевых клещей. Смешай с водой, распыли на поверхность и дождись полного высыхания.

Окна и зеркала

  • Распылённая перекись удаляет разводы и даёт кристальную прозрачность — без химии.

Зубная щётка

  • Замочи в перекиси на 10 минут — и ты избавишься от бактерий.

Губка для посуды

  • Один из самых загрязнённых предметов на кухне. Замачивание в перекиси избавит от запаха и микробов.

Стиральная машина

  • Влей 2 чашки перекиси в пустой барабан и запусти цикл на 90 °C — и прощай, грибок и запах.

Фрукты и овощи

Обработка перед хранением

  • Раствор из воды и перекиси (1/4 стакана на таз) продезинфицирует яблоки, огурцы и даже продлит срок их хранения.

Бонус: суперспасение от жира

Пригоревший жир

  • Паста из перекиси и соды творит чудеса с духовками, сковородками и решётками. Нанеси, оставь на ночь — утром просто смой.

Перекись — это больше, чем аптечка. Это уборка на максималках.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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