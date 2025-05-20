Перекись в быту: 20 мест, где она работает лучше, чем магазинная химия

Знаешь ли ты, что перекись водорода не стоит использовать для обработки ран? По словам доктора медицинских наук Сары Пикеринг Бирс, она раздражает кожу и тормозит заживление. Зато в быту H₂O₂ творит настоящие чудеса. Рассказываем, как клинеры превращают обычную аптечную бутылочку в универсальное суперсредство для уборки.
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Губка для уборки
Кухня
Кухонные полотенца
Замочи в воде с добавлением полстакана перекиси на 30 минут, затем постирай. Полотенца станут чище и избавятся от запаха.
Холодильник
Протри полки и стенки тканью, смоченной в перекиси. Это уничтожит бактерии и устраняет затхлый запах.
Универсальный спрей
Смешай перекись и воду 1:1 в непрозрачном пульверизаторе. Добавь эфирное масло для аромата. Используй на любых поверхностях.
Пятна на посуде
Контейнеры, доски и деревянные ложки легко очищаются после замачивания в перекиси. Особенно полезно после куркумы и кетчупа.
Раковина
Чтобы белая раковина оставалась идеально чистой — раз в неделю обрабатывай её смесью перекиси и воды.
Мусорное ведро
Распылённая перекись удалит запах и уничтожит бактерии. Идеально работает, если оставить сохнуть на солнце.
Ручки шкафов и холодильника
Протри их тряпкой, смоченной в перекиси, — и прощай, жир и микробы.
Ванная и санузел
Унитаз
Полей перекисью, оставь на 10 минут, пройди щёткой — и фаянс засияет, как новый.
Затирка между плитками
Смешай перекись с содой, нанеси на швы, подожди 30 минут и прочисти щёткой — грязь исчезнет, а белизна вернётся.
Плесень
Распылённая перекись справится с грибком. Оставь на полчаса и удали остатки. Но осторожно с тёмными поверхностями — возможны разводы.
Дом и текстиль
Матрас
Перекись уничтожает пылевых клещей. Смешай с водой, распыли на поверхность и дождись полного высыхания.
Окна и зеркала
Распылённая перекись удаляет разводы и даёт кристальную прозрачность — без химии.
Зубная щётка
Замочи в перекиси на 10 минут — и ты избавишься от бактерий.
Губка для посуды
Один из самых загрязнённых предметов на кухне. Замачивание в перекиси избавит от запаха и микробов.
Стиральная машина
Влей 2 чашки перекиси в пустой барабан и запусти цикл на 90 °C — и прощай, грибок и запах.
Фрукты и овощи
Обработка перед хранением
Раствор из воды и перекиси (1/4 стакана на таз) продезинфицирует яблоки, огурцы и даже продлит срок их хранения.
Бонус: суперспасение от жира
Пригоревший жир
Паста из перекиси и соды творит чудеса с духовками, сковородками и решётками. Нанеси, оставь на ночь — утром просто смой.
Перекись — это больше, чем аптечка. Это уборка на максималках.
Уточнения
Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.