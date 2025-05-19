Как убрать грязь между плиткой без жёсткой химии и долгой возни — проверенные способы

4:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Красивая плитка — это, безусловно, эстетика. Но есть один момент, который портит всю картину: грязные швы. Затирка со временем темнеет, забивается жиром, пылью, пятнами, и ванная или фартук на кухне сразу теряют опрятный вид. Хорошая новость: вернуть белизну и чистоту можно без кучи усилий. Делимся самыми рабочими способами от профессиональных клинеров — от маркеров до пароочистителя.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка плитки

Маркер для затирки — экспресс-способ, когда нет времени

"Это скорее иллюзия чистоты, но очень эффектная", — говорит клинер Кэти Кохун.

Как работает: закрашивает пятна, не очищая их.

закрашивает пятна, не очищая их. Плюсы: дешево, быстро, удобно.

дешево, быстро, удобно. Минусы: только маскировка, не для всей поверхности.

только маскировка, не для всей поверхности. Оценка: эффективность — 2/5, ⏱ Простота — 5/5.

Идеальный вариант "на бегу" — скрыть загрязнение, пока нет времени на полноценную уборку.

Меламиновая губка — магический ластик (но не для жира)

"Она как наждачка, но деликатная — только не проси её оттереть жир", — поясняет клинер Энн Руоцци.

Как работает: стирает грязь как ластик.

стирает грязь как ластик. Плюсы: без химии.

без химии. Минусы: плохо работает с жиром, быстро крошится.

плохо работает с жиром, быстро крошится. Оценка: эффективность — 2/5, ⏱ Простота — 5/5.

Хороша для налёта, но с кухонными пятнами справится слабо.

Перекись + сода + средство для посуды — домашняя химия в деле

Как работает: пена проникает в поры, расщепляет грязь и жир.

пена проникает в поры, расщепляет грязь и жир. Плюсы: доступные ингредиенты.

доступные ингредиенты. Минусы: стекает с вертикальных поверхностей.

стекает с вертикальных поверхностей. Оценка: эффективность — 4/5, ⏱ Простота — 3/5.

Для горизонтальных швов — отличный способ глубокой чистки своими руками.

Уксус + лимон + сода — лайфхак с кухни

"Грязь буквально отходит на глазах", — говорит эксперт Робб Родерик.

Как работает: кислота растворяет налёт, сода усиливает эффект.

кислота растворяет налёт, сода усиливает эффект. Плюсы: просто, дёшево, эффективно.

просто, дёшево, эффективно. Минусы: нельзя использовать без герметика — разрушает затирку.

нельзя использовать без герметика — разрушает затирку. Оценка: эффективность — 4/5, ⏱ Простота — 3/5.

Подходит не всем — обязательно проверь, герметизированы ли швы.

Специальный спрей — химия, которая делает всё за тебя

Как работает: наносишь — ждёшь — смываешь.

наносишь — ждёшь — смываешь. Плюсы: высокая эффективность, минимум усилий.

высокая эффективность, минимум усилий. Минусы: запах, перчатки обязательны, не дёшево.

запах, перчатки обязательны, не дёшево. Оценка: эффективность — 5/5, ⏱ Простота — 3/5.

Если хочешь быстрый вау-результат — это твой выбор.

Универсальные чистящие пасты — настоящий мультиинструмент

"Размером с монетку — и всё чисто", — делится лайфхаком Кэти.

Как работает: наносишь, трёшь микрофиброй — и готово.

наносишь, трёшь микрофиброй — и готово. Плюсы: подходит для любой поверхности.

подходит для любой поверхности. Минусы: стоят дороже бытовой химии.

стоят дороже бытовой химии. Оценка: эффективность — 5/5, ⏱ Простота — 5/5.

Легендарные "пасты для всего" действительно работают — и с плиткой тоже.

Пароочиститель — без химии, но с паром

Как работает: горячий пар разрушает грязь и дезинфицирует.

горячий пар разрушает грязь и дезинфицирует. Плюсы: без запаха, безопасно для детей и животных.

без запаха, безопасно для детей и животных. Минусы: не удаляет въевшиеся пятна, громоздкий.

не удаляет въевшиеся пятна, громоздкий. Оценка: эффективность — 4/5, ⏱ Простота — 4/5.

Хороший вариант для регулярного ухода без лишней химии.

Как продлить чистоту швов

Герметизируй затирку после укладки и обновляй герметик раз в год.

Убирай свежие пятна сразу — не жди, пока они "приживутся".

Раз в месяц делай быструю чистку микрофиброй.

Избегай агрессивных средств (отбеливателя и аммиака).

Если затирка трескается — пора звать мастера.

С чистыми швами даже старая плитка заиграет по-новому — осталось только выбрать способ, который подойдёт именно тебе.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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