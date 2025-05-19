Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про лимонад: этот старинный напиток из детства спасёт от летней жары
Пассажирские вагоны СССР: комфорт и функциональность на протяжении десятилетий
Ну ты звони, хоть иногда: Трамп попросил Путина чаще говорить с ним
Глаза горят, мозг кипит — а выключить ноутбук нельзя? Этот метод поможет
Перезагрузка большой игры: Путин и Трамп запустили изменение Америки и России
Когда Вселенная была меньше миллиметра, она уже варила тьму: новая теория о рождении материи
Звонок для мира: Трамп заявил о прекрасных договоренностях с Путиным
Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю
Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить

Как убрать грязь между плиткой без жёсткой химии и долгой возни — проверенные способы

4:05
Недвижимость

Красивая плитка — это, безусловно, эстетика. Но есть один момент, который портит всю картину: грязные швы. Затирка со временем темнеет, забивается жиром, пылью, пятнами, и ванная или фартук на кухне сразу теряют опрятный вид. Хорошая новость: вернуть белизну и чистоту можно без кучи усилий. Делимся самыми рабочими способами от профессиональных клинеров — от маркеров до пароочистителя.

Чистка плитки
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка плитки

Маркер для затирки — экспресс-способ, когда нет времени

"Это скорее иллюзия чистоты, но очень эффектная", — говорит клинер Кэти Кохун.

  • Как работает: закрашивает пятна, не очищая их.
  • Плюсы: дешево, быстро, удобно.
  • Минусы: только маскировка, не для всей поверхности.
  • Оценка: эффективность — 2/5, ⏱ Простота — 5/5.

Идеальный вариант "на бегу" — скрыть загрязнение, пока нет времени на полноценную уборку.

Меламиновая губка — магический ластик (но не для жира)

"Она как наждачка, но деликатная — только не проси её оттереть жир", — поясняет клинер Энн Руоцци.

  • Как работает: стирает грязь как ластик.
  • Плюсы: без химии.
  • Минусы: плохо работает с жиром, быстро крошится.
  • Оценка: эффективность — 2/5, ⏱ Простота — 5/5.

Хороша для налёта, но с кухонными пятнами справится слабо.

Перекись + сода + средство для посуды — домашняя химия в деле

  • Как работает: пена проникает в поры, расщепляет грязь и жир.
  • Плюсы: доступные ингредиенты.
  • Минусы: стекает с вертикальных поверхностей.
  • Оценка: эффективность — 4/5, ⏱ Простота — 3/5.

Для горизонтальных швов — отличный способ глубокой чистки своими руками.

Уксус + лимон + сода — лайфхак с кухни

"Грязь буквально отходит на глазах", — говорит эксперт Робб Родерик.

  • Как работает: кислота растворяет налёт, сода усиливает эффект.
  • Плюсы: просто, дёшево, эффективно.
  • Минусы: нельзя использовать без герметика — разрушает затирку.
  • Оценка: эффективность — 4/5, ⏱ Простота — 3/5.

Подходит не всем — обязательно проверь, герметизированы ли швы.

Специальный спрей — химия, которая делает всё за тебя

  • Как работает: наносишь — ждёшь — смываешь.
  • Плюсы: высокая эффективность, минимум усилий.
  • Минусы: запах, перчатки обязательны, не дёшево.
  • Оценка: эффективность — 5/5, ⏱ Простота — 3/5.

Если хочешь быстрый вау-результат — это твой выбор.

Универсальные чистящие пасты — настоящий мультиинструмент

"Размером с монетку — и всё чисто", — делится лайфхаком Кэти.

  • Как работает: наносишь, трёшь микрофиброй — и готово.
  • Плюсы: подходит для любой поверхности.
  • Минусы: стоят дороже бытовой химии.
  • Оценка: эффективность — 5/5, ⏱ Простота — 5/5.

Легендарные "пасты для всего" действительно работают — и с плиткой тоже.

Пароочиститель — без химии, но с паром

  • Как работает: горячий пар разрушает грязь и дезинфицирует.
  • Плюсы: без запаха, безопасно для детей и животных.
  • Минусы: не удаляет въевшиеся пятна, громоздкий.
  • Оценка: эффективность — 4/5, ⏱ Простота — 4/5.

Хороший вариант для регулярного ухода без лишней химии.

Как продлить чистоту швов

  • Герметизируй затирку после укладки и обновляй герметик раз в год.
  • Убирай свежие пятна сразу — не жди, пока они "приживутся".
  • Раз в месяц делай быструю чистку микрофиброй.
  • Избегай агрессивных средств (отбеливателя и аммиака).
  • Если затирка трескается — пора звать мастера.

С чистыми швами даже старая плитка заиграет по-новому — осталось только выбрать способ, который подойдёт именно тебе.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Ну ты звони, хоть иногда: Трамп попросил Путина чаще говорить с ним
Звонок для мира: Трамп заявил о прекрасных договоренностях с Путиным
Когда Вселенная была меньше миллиметра, она уже варила тьму: новая теория о рождении материи
Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю
Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить
Колорит и ужас одновременно: блогер побывал в самом преступном районе Бухареста и поделился впечатлениями
Дружеская беседа: ни Путин, ни Трамп не хотели заканчивать звонок
Урал — советский монстр бездорожья: история легендарного грузовика
Без кипячения и скобления: простой способ избавиться от накипи в чайнике за 5 минут
Собчак вышла на красную дорожку в Каннах в смирительной рубашке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.