Выглядит стильно, но вызывает депрессию — опасный выбор для спальни

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня должна быть оазисом тишины и покоя. Но знаете ли вы, что выбранный цвет стен может испортить не только интерьер, но и ваш сон, настроение и даже отношения с близкими? Дизайнер рассказала, какие оттенки лучше оставить для других комнат, а не для личной зоны отдыха.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Цвета тревоги: красный, оранжевый и кислотные

Красный — это не про отдых. Он возбуждает нервную систему, повышает тревожность и мешает расслаблению. Оранжевый имеет схожее воздействие — активизирует мозг, а не готовит его ко сну.

Кислотные оттенки, такие как ярко-салатовый или неоново-розовый, вызывают раздражение и усталость глаз. В природе таких цветов почти не существует, и организм воспринимает их как нечто чуждое и тревожное.

Угнетающая элегантность: чёрный

Чёрный может показаться стильным решением, особенно если хочется уюта и темноты. Но в спальне он легко превращается в источник хандры. Мрачная атмосфера давит, ухудшает настроение и может даже способствовать замкнутости.

Иллюзия спокойствия: фиолетовый и пурпурный

Считается, что эти цвета создают подходящую для сна атмосферу. Но есть нюанс: длительное пребывание в такой цветовой гамме может утомлять психику. Не каждый выдержит постоянное "сонное царство", которое начинает давить вместо того, чтобы убаюкивать.

Модный, но не ваш: серый и бежевый

Серый недавно был хитом, сейчас его вытесняет бежевый. Но оба эти цвета — не универсальны. Если вы не испытываете к ним симпатии, лучше не делать их основой интерьера. Даже модный оттенок, который вызывает у вас отторжение, будет работать против уюта.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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