Выглядит стильно, но вызывает депрессию — опасный выбор для спальни

Спальня должна быть оазисом тишины и покоя. Но знаете ли вы, что выбранный цвет стен может испортить не только интерьер, но и ваш сон, настроение и даже отношения с близкими? Дизайнер рассказала, какие оттенки лучше оставить для других комнат, а не для личной зоны отдыха.
Красный — это не про отдых. Он возбуждает нервную систему, повышает тревожность и мешает расслаблению. Оранжевый имеет схожее воздействие — активизирует мозг, а не готовит его ко сну.
Кислотные оттенки, такие как ярко-салатовый или неоново-розовый, вызывают раздражение и усталость глаз. В природе таких цветов почти не существует, и организм воспринимает их как нечто чуждое и тревожное.
Чёрный может показаться стильным решением, особенно если хочется уюта и темноты. Но в спальне он легко превращается в источник хандры. Мрачная атмосфера давит, ухудшает настроение и может даже способствовать замкнутости.
Считается, что эти цвета создают подходящую для сна атмосферу. Но есть нюанс: длительное пребывание в такой цветовой гамме может утомлять психику. Не каждый выдержит постоянное "сонное царство", которое начинает давить вместо того, чтобы убаюкивать.
Серый недавно был хитом, сейчас его вытесняет бежевый. Но оба эти цвета — не универсальны. Если вы не испытываете к ним симпатии, лучше не делать их основой интерьера. Даже модный оттенок, который вызывает у вас отторжение, будет работать против уюта.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
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