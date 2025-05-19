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Кондиционер пахнет плесенью? Не спеши вызывать мастера — попробуй сначала это

2:43
Недвижимость

Когда наступают тёплые дни и кондиционер снова включается после долгого перерыва, может появиться характерный затхлый запах. Это тревожный сигнал: в норме работающая система не должна пахнуть сыростью. Прежде чем обращаться за помощью к специалистам, есть несколько способов попытаться решить проблему самостоятельно.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Почему появляется запах плесени

Причину запаха можно определить по его характеру:

  • Пахнет постоянно, даже при выключенном кондиционере: возможно, засорена дренажная трубка, и в поддоне скапливается вода.
  • Запах распространяется через вентиляционные отверстия: вероятна плесень в воздуховодах или на воздушном фильтре.
  • Становится хуже при включении: плесень может быть на испарителе.

Что можно сделать самостоятельно

Для начала достаточно выполнить три простых действия (подойдёт раствор уксуса с водой 1:1):

  • Заменить или промыть фильтр: даже лёгкое загрязнение может стать источником запаха.
  • Промыть дренажную трубку: через неё уходит конденсат, и если там застой — возникает затхлость.
  • Очистить поддон для сбора воды: там часто скапливаются влага и грязь.

После этих шагов включите кондиционер и подождите 5-6 часов. Если запах не исчез в течение суток, есть ещё один вариант.

Очистка испарителя

Если простые меры не помогли, возможно, причина в плесени на испарительных змеевиках:

  • Распылите специализированное чистящее средство на змеевики и оставьте на 15 минут.
  • Включите кондиционер на день: конденсат сам вымоет остатки загрязнений из системы.

Если запах остался даже после этого — дело может быть в воздуховодах, и без профессиональной помощи уже не обойтись.

Как избежать повторного появления запаха

Плесень любит влажную, тёплую среду. Чтобы не столкнуться с этой проблемой снова:

  • Следите, чтобы влажность в помещении не превышала 60%.
  • Промывайте сливной шланг уксусом раз в три месяца.
  • Регулярно меняйте фильтры, не дожидаясь, пока они полностью загрязнятся.
  • Поддерживайте чистоту в дренажном поддоне — никакой стоячей воды.

Насколько это опасно

Хотя затхлый запах — не повод для паники, он говорит о присутствии плесени, а это уже потенциальный вред здоровью. Особенно чувствительны к спорам люди с аллергией и хроническими заболеваниями дыхательной системы. Поскольку кондиционер распределяет воздух по всему дому, споры быстро распространяются и увеличивают риск воздействия.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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