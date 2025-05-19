Кондиционер пахнет плесенью? Не спеши вызывать мастера — попробуй сначала это

Когда наступают тёплые дни и кондиционер снова включается после долгого перерыва, может появиться характерный затхлый запах. Это тревожный сигнал: в норме работающая система не должна пахнуть сыростью. Прежде чем обращаться за помощью к специалистам, есть несколько способов попытаться решить проблему самостоятельно.
Причину запаха можно определить по его характеру:
Для начала достаточно выполнить три простых действия (подойдёт раствор уксуса с водой 1:1):
После этих шагов включите кондиционер и подождите 5-6 часов. Если запах не исчез в течение суток, есть ещё один вариант.
Если простые меры не помогли, возможно, причина в плесени на испарительных змеевиках:
Если запах остался даже после этого — дело может быть в воздуховодах, и без профессиональной помощи уже не обойтись.
Плесень любит влажную, тёплую среду. Чтобы не столкнуться с этой проблемой снова:
Хотя затхлый запах — не повод для паники, он говорит о присутствии плесени, а это уже потенциальный вред здоровью. Особенно чувствительны к спорам люди с аллергией и хроническими заболеваниями дыхательной системы. Поскольку кондиционер распределяет воздух по всему дому, споры быстро распространяются и увеличивают риск воздействия.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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