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Как не угробить аэрогриль и не испортить ужин — ошибка, которую совершают почти все

2:04
Недвижимость

Многие уверены: если застелить дно аэрогриля пергаментной бумагой, уборка станет проще, а прибор останется чище. Но на деле это может обернуться не только испорченным ужином, но и поломкой техники — предупреждают производители, в том числе и Philips, компания, создавшая первую в мире аэрофритюрницу.

Аэрогриль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Аэрогриль

Что не так с бумагой на дне

Внутри аэрогриля всё построено на циркуляции горячего воздуха. Он равномерно обтекает продукты со всех сторон, обеспечивая хрустящую корочку и быструю готовку. Но если вы застилаете дно фритюрницы пергаментом (или фольгой), вы блокируете этот поток. Воздух больше не может свободно двигаться — и пища перестаёт готовиться равномерно.

А если бумага загорится

Да, это возможно. Особенно если вы включили прибор без еды: пустая бумага может перегреться и воспламениться. Также она легко смещается под потоком воздуха, застревая в нагревательных элементах. Это уже риск не только для техники, но и для кухни в целом.

Чем заменить

Вместо пергамента лучше использовать:

  • Силиконовые коврики: специальные аксессуары для аэрогрилей, которые выдерживают высокие температуры;
  • Перфорированные формы и поддоны, через которые воздух продолжает свободно циркулировать.

Они сохраняют чистоту, не мешая технике делать свою работу.

У аэрогриля своя философия

Это не просто модная кухонная игрушка. Это устройство, построенное на принципах конвекции. Нарушив циркуляцию воздуха, вы сводите на нет его главную фишку — быстрое и хрустящее приготовление. А ведь именно ради этого вы его покупали, правда?

Вывод

Пергамент в аэрогриле — не помощник, а вредитель. Оставьте дно прибора открытым для потока воздуха, используйте правильные аксессуары и дайте технике "дышать". Так вы получите и идеальную текстуру блюд, и продлите жизнь любимой кухонной помощнице.

Уточнения

Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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