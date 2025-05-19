Как не угробить аэрогриль и не испортить ужин — ошибка, которую совершают почти все

Многие уверены: если застелить дно аэрогриля пергаментной бумагой, уборка станет проще, а прибор останется чище. Но на деле это может обернуться не только испорченным ужином, но и поломкой техники — предупреждают производители, в том числе и Philips, компания, создавшая первую в мире аэрофритюрницу.
Внутри аэрогриля всё построено на циркуляции горячего воздуха. Он равномерно обтекает продукты со всех сторон, обеспечивая хрустящую корочку и быструю готовку. Но если вы застилаете дно фритюрницы пергаментом (или фольгой), вы блокируете этот поток. Воздух больше не может свободно двигаться — и пища перестаёт готовиться равномерно.
Да, это возможно. Особенно если вы включили прибор без еды: пустая бумага может перегреться и воспламениться. Также она легко смещается под потоком воздуха, застревая в нагревательных элементах. Это уже риск не только для техники, но и для кухни в целом.
Вместо пергамента лучше использовать:
Они сохраняют чистоту, не мешая технике делать свою работу.
Это не просто модная кухонная игрушка. Это устройство, построенное на принципах конвекции. Нарушив циркуляцию воздуха, вы сводите на нет его главную фишку — быстрое и хрустящее приготовление. А ведь именно ради этого вы его покупали, правда?
Пергамент в аэрогриле — не помощник, а вредитель. Оставьте дно прибора открытым для потока воздуха, используйте правильные аксессуары и дайте технике "дышать". Так вы получите и идеальную текстуру блюд, и продлите жизнь любимой кухонной помощнице.
Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен.
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