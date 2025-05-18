Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похудение на велотренажере за 14 дней: изнуряющие тренировки не нужны, результат — гарантирован
Леонид Агутин заработает целое состояние за один вечер — узнайте эти ошеломляющие цифры!
Неожиданный романтичный жест: Павел Деревянко сделал важный шаг в личной жизни
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Взрослые игры: как подростку выжить после прочтения его переписки отчимом — советы психолога
Спортивное питание: как правильно выбрать добавки для достижения своих целей
Судороги и слёзы: как отдых беременной Иды Галич превратился в испытание
Отар Кушанашвили вспоминает предательство: как бывшая жена нанесла ему удар в трудный период
Аналитики предоставили список мест, куда больше всего туристы ездили в майские праздники

Ваша губка для раковины умирает? Этот способ воскресит её за 15 минут

2:33
Недвижимость

Губка для раковины — это тот незаметный герой на кухне, который часто забывают, но без нее не обходится ни одно мытье посуды. Мы используем её каждый день, но мало кто задумывается о том, что она требует ухода. После нескольких дней работы губка может начать источать неприятный запах, а её внешний вид сильно ухудшается. Многие сразу выбрасывают её, но что если я скажу, что восстановить губку можно всего с двумя простыми ингредиентами, которые есть у вас под рукой?

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Восстановление губки с помощью горячей воды и крупной соли — это не только простое, но и очень эффективное решение. Горячая вода помогает растворить грязь, а соль оказывает дезинфицирующее действие, убивая бактерии и нейтрализуя запахи. Такой метод позволяет продлить жизнь губки на несколько дней или даже недель, обеспечивая гигиеничность и экономию.

Почему губка становится грязной

Постоянная влажность и остатки пищи, которые остаются после мытья посуды, создают идеальные условия для роста бактерий. Также губка часто контактирует с различными поверхностями, что лишь усугубляет проблему. В результате она теряет свой первоначальный вид и начинает издавать неприятный запах. Однако, несмотря на это, не стоит сразу выбрасывать её - достаточно применить простую методику для восстановления.

Опасности использования грязной губки

Когда губка загрязняется, она становится источником микроорганизмов, которые могут попасть в посуду, а затем — в организм. Это особенно опасно в домах, где есть дети или люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому важно регулярно очищать губку от загрязнений. Метод с горячей водой и крупной солью как раз подходит для таких случаев. Он позволяет вернуть губке её первоначальные качества и предотвратить распространение бактерий.

Как правильно восстановить губку

  • Используйте горячую воду. Наполните посудину горячей водой (но не кипятком), чтобы хорошо размягчить загрязнения.
  • Добавьте крупную соль. Несколько столовых ложек соли достаточно для того, чтобы активировать дезинфицирующий эффект.
  • Замочите губку. Погрузите губку в смесь на 10-15 минут.
  • Промойте и высушите. После этого тщательно промойте губку под проточной водой и дайте ей высохнуть.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух
Туризм
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух Аудио 
Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам
Садоводство, цветоводство
Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Судороги и слёзы: как отдых беременной Иды Галич превратился в испытание
Отар Кушанашвили вспоминает предательство: как бывшая жена нанесла ему удар в трудный период
Аналитики предоставили список мест, куда больше всего туристы ездили в майские праздники
На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х
Как автобус Икарус стал венгерским гостем в каждом советском городе
Трава, которая спасет ваш сад от вредителей и придаст блюдам вкус — и это не магия
Пчелиный укус: как защитить кошку от насекомых
Сухие и тусклые волосы? Попробуйте это, и они засияют как никогда
Секрет Евровидения: Клава Кока раскрыла неизвестную песню для России
Тайна переписки раскрыта: отчим в гневе, подросток в панике — что предпринять?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.