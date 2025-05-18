Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятна на диване? Вот как избавиться от них без дорогостоящих химикатов
Тайна Антиб: друг экс-мужа Кати Лель опроверг миф об утоплении и раскрыл новые детали исчезновения
Питание или тренировки: что стоит в приоритете, если хотите похудеть или набрать массу
Сливки делают своё дело: эта рыба получается настолько нежной, что все завидуют
Оружие, которым СССР активно торговал по всему миру
Парадокс долгого сна: почему после продолжительного отдыха болит голова
Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Сирень в вазе — и всё в жизни становится на свои места: не шутка, а проверенный эффект

Убрать жир с плиты без царапин и губки — вот как это реально сделать

Недвижимость

Вы когда-нибудь раздражались, смотря на жир, который накопился на плите, и задавались вопросом, сколько времени придется тратить на его очистку? Знайте, есть способ сделать это быстро и без лишних усилий, не повреждая поверхность. В этом руководстве мы поделимся с вами простым методом, который поможет избавиться от застарелых пятен жира всего за 4 шага.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Шаг 1: подготовьте плиту и нанесите раствор

Тот самый секрет — это использование тепла, чтобы смягчить жир и облегчить его удаление. Включите плиту на 1-2 минуты, а затем выключите. Она должна быть слегка теплой, но не горячей. После этого нанесите смесь, которая поможет избавиться от жира:

  • 1 стакан белого уксуса
  • 2 столовые ложки пищевой соды

Можно распылить раствор на пятна или нанести его с помощью тряпки. Он начнет работать практически сразу, легко растворяя жир, не требуя от вас никаких усилий.

Шаг 2: накройте бумажным полотенцем и оставьте на 15 минут

После того как раствор нанесен, накройте жирные участки бумажными полотенцами. Сбрызните сверху еще немного уксуса. Это удержит раствор влажным, создавая "смягчающий" эффект, который эффективно растворяет даже самые упрямые загрязнения. В это время можно заняться другими делами, пока химический процесс работает.

Шаг 3: уберите остатки с помощью влажной тряпки

После 15 минут аккуратно удалите бумажные полотенца и протрите плиту влажной тряпкой. С удивлением обнаружите, как жир исчезает без усилий, а поверхность очищена без следов.

Шаг 4: протереть насухо

Для блеска и завершения процесса протрите плиту сухой тканью. Это не только придаст ей чистоту, но и предотвратит накопление новых загрязнений.

Всё! Теперь ваша плита чистая и как новая без лишней суеты и повреждений. Легкость и эффективность этого метода удивят вас.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Оружие, которым СССР активно торговал по всему миру
Парадокс долгого сна: почему после продолжительного отдыха болит голова
Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Сирень в вазе — и всё в жизни становится на свои места: не шутка, а проверенный эффект
Необрезанная сирень? Будьте готовы к неотвратимой катастрофе
Вечер без корма: опасные ошибки при кормлении кошки "с человеческого стола"
Эти гаджеты берут в поход даже те, кто не любит технику — и вот почему
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда
ТОП-5 звуков мотора, по которым советский водитель сразу понимал — что-то не то
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.