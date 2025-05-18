Убрать жир с плиты без царапин и губки — вот как это реально сделать

Вы когда-нибудь раздражались, смотря на жир, который накопился на плите, и задавались вопросом, сколько времени придется тратить на его очистку? Знайте, есть способ сделать это быстро и без лишних усилий, не повреждая поверхность. В этом руководстве мы поделимся с вами простым методом, который поможет избавиться от застарелых пятен жира всего за 4 шага.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Шаг 1: подготовьте плиту и нанесите раствор

Тот самый секрет — это использование тепла, чтобы смягчить жир и облегчить его удаление. Включите плиту на 1-2 минуты, а затем выключите. Она должна быть слегка теплой, но не горячей. После этого нанесите смесь, которая поможет избавиться от жира:

1 стакан белого уксуса

2 столовые ложки пищевой соды

Можно распылить раствор на пятна или нанести его с помощью тряпки. Он начнет работать практически сразу, легко растворяя жир, не требуя от вас никаких усилий.

Шаг 2: накройте бумажным полотенцем и оставьте на 15 минут

После того как раствор нанесен, накройте жирные участки бумажными полотенцами. Сбрызните сверху еще немного уксуса. Это удержит раствор влажным, создавая "смягчающий" эффект, который эффективно растворяет даже самые упрямые загрязнения. В это время можно заняться другими делами, пока химический процесс работает.

Шаг 3: уберите остатки с помощью влажной тряпки

После 15 минут аккуратно удалите бумажные полотенца и протрите плиту влажной тряпкой. С удивлением обнаружите, как жир исчезает без усилий, а поверхность очищена без следов.

Шаг 4: протереть насухо

Для блеска и завершения процесса протрите плиту сухой тканью. Это не только придаст ей чистоту, но и предотвратит накопление новых загрязнений.

Всё! Теперь ваша плита чистая и как новая без лишней суеты и повреждений. Легкость и эффективность этого метода удивят вас.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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