Пятна на диване? Вот как избавиться от них без дорогостоящих химикатов

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сидеть на чистом и приятно пахнущем диване — это настоящее удовольствие. Но что делать, если обивка загрязняется быстрее, чем вы успеваете её чистить? Особенно если в доме есть дети, животные или большое количество людей. Пылесос и стандартные чистящие средства не всегда справляются с накопившейся грязью, запахами и потемневшими участками. Что если я скажу, что существует простое, но удивительно эффективное решение для ухода за диваном?

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Рецепт волшебной смеси для чистки дивана

Этот домашний рецепт стал настоящим хитом в социальных сетях, и не зря. Он не только экономичен и прост в приготовлении, но и помогает избавиться от пятен, устраняет запахи и даже дезинфицирует поверхность. И все это с помощью ингредиентов, которые есть у каждого дома!

Что понадобится:

100 мл жидкого спирта (70%)

100 мл концентрированного кондиционера для белья (с интенсивным ароматом)

1 столовая ложка пищевой соды

400 мл фильтрованной воды

Пульверизатор

Как приготовить смесь:

Просто смешайте все ингредиенты в пульверизаторе и хорошо встряхните. Бикарбонат помогает нейтрализовать запахи, спирт дезинфицирует и ускоряет высыхание, а кондиционер для белья придаст приятный аромат и ощущение мягкости.

Как правильно использовать эту смесь:

Прежде чем начать, протестируйте смесь на скрытом участке дивана. Нанесите раствор и подождите, чтобы увидеть, не изменился ли цвет или текстура.

Если тест прошел успешно, распылите смесь на всю поверхность дивана с расстояния 20 см.

Протрите поверхность мягкой тканью из микрофибры круговыми движениями. Для более грязных участков используйте щетку с мягкой щетиной.

Результат вас порадует! Ваш диван будет не только чистым, но и пропитан приятным ароматом.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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