Пятна на диване? Вот как избавиться от них без дорогостоящих химикатов

Сидеть на чистом и приятно пахнущем диване — это настоящее удовольствие. Но что делать, если обивка загрязняется быстрее, чем вы успеваете её чистить? Особенно если в доме есть дети, животные или большое количество людей. Пылесос и стандартные чистящие средства не всегда справляются с накопившейся грязью, запахами и потемневшими участками. Что если я скажу, что существует простое, но удивительно эффективное решение для ухода за диваном?
Этот домашний рецепт стал настоящим хитом в социальных сетях, и не зря. Он не только экономичен и прост в приготовлении, но и помогает избавиться от пятен, устраняет запахи и даже дезинфицирует поверхность. И все это с помощью ингредиентов, которые есть у каждого дома!
Что понадобится:
Как приготовить смесь:
Просто смешайте все ингредиенты в пульверизаторе и хорошо встряхните. Бикарбонат помогает нейтрализовать запахи, спирт дезинфицирует и ускоряет высыхание, а кондиционер для белья придаст приятный аромат и ощущение мягкости.
Как правильно использовать эту смесь:
Результат вас порадует! Ваш диван будет не только чистым, но и пропитан приятным ароматом.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
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