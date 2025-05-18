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Пятна на диване? Вот как избавиться от них без дорогостоящих химикатов

2:06
Недвижимость

Сидеть на чистом и приятно пахнущем диване — это настоящее удовольствие. Но что делать, если обивка загрязняется быстрее, чем вы успеваете её чистить? Особенно если в доме есть дети, животные или большое количество людей. Пылесос и стандартные чистящие средства не всегда справляются с накопившейся грязью, запахами и потемневшими участками. Что если я скажу, что существует простое, но удивительно эффективное решение для ухода за диваном?

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Рецепт волшебной смеси для чистки дивана

Этот домашний рецепт стал настоящим хитом в социальных сетях, и не зря. Он не только экономичен и прост в приготовлении, но и помогает избавиться от пятен, устраняет запахи и даже дезинфицирует поверхность. И все это с помощью ингредиентов, которые есть у каждого дома!

Что понадобится:

  • 100 мл жидкого спирта (70%)
  • 100 мл концентрированного кондиционера для белья (с интенсивным ароматом)
  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 400 мл фильтрованной воды
  • Пульверизатор

Как приготовить смесь:

Просто смешайте все ингредиенты в пульверизаторе и хорошо встряхните. Бикарбонат помогает нейтрализовать запахи, спирт дезинфицирует и ускоряет высыхание, а кондиционер для белья придаст приятный аромат и ощущение мягкости.

Как правильно использовать эту смесь:

  • Прежде чем начать, протестируйте смесь на скрытом участке дивана. Нанесите раствор и подождите, чтобы увидеть, не изменился ли цвет или текстура.
  • Если тест прошел успешно, распылите смесь на всю поверхность дивана с расстояния 20 см.
  • Протрите поверхность мягкой тканью из микрофибры круговыми движениями. Для более грязных участков используйте щетку с мягкой щетиной.

Результат вас порадует! Ваш диван будет не только чистым, но и пропитан приятным ароматом.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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