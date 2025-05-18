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Устали от мутных стекол? Этот лайфхак с уксусом вернет душевой кабине идеальный вид

2:14
Недвижимость

Как часто вы сталкиваетесь с тем, что стекло в ванной постоянно мутнеет и покрывается пятнами, несмотря на все усилия по его очистке? Вопрос не в вашей тщательности, а в методах. Чтобы добиться идеального блеска душевой кабины, вам не понадобятся дорогие средства и долгие часы на уборку. Все, что нужно — это правильный подход и пара простых ингредиентов.

Уборка в ванной комнате
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка в ванной комнате

Секрет сияния: сочетание уксуса и моющего средства

На самом деле, идеальный способ очистить стекло душевой кабины можно описать одним словом — стратегия. И это не просто теория. Комбинация белого уксуса и мягкого моющего средства может творить чудеса, удаляя не только жир, но и налет от мыла, шампуня и накипь. Уксус — природный обезжириватель, а моющее средство разрушает остатки средств для душа.

Как это сделать:

  • Смешайте равные части белого уксуса и моющего средства в пульверизаторе.
  • Разогрейте уксус в микроволновке в течение 30 секунд, чтобы усилить его действие.
  • Распылите смесь на сухое стекло и оставьте на 5 минут.
  • Смойте смесь теплой водой, а для легкого очищения используйте мягкую губку.

Этот метод сэкономит вам время и силы — никаких скрабов, просто минимальные усилия и отличный результат.

Белые пятна? Уксус и сода спасут

Стекло в ванной может покрываться белыми пятнами, особенно если вода в вашем районе жесткая. В этом случае в игру вступает пищевая сода. Она усилит эффект очищения и поможет избавиться от трудно выводимых пятен.

Как это сделать:

  • Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с несколькими каплями воды, чтобы получилась паста.
  • Нанесите пасту на загрязненные участки стекла мягкой стороной губки.
  • Затем распылите смесь уксуса и моющего средства сверху и оставьте на несколько минут.
  • Смойте все теплой водой.

Через несколько минут стекло будет как новенькое: оно снова будет блестеть, отражая свет, словно только что установленное.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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