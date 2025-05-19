Декор, который любят дизайнеры: вы точно захотите попробовать

Молдинги — простой и стильный способ добавить интерьеру объёма и изюминки. Их можно использовать как самостоятельный элемент или в сочетании с другими материалами. Главное — правильно приклеить. Разбираемся, как это сделать, чтобы декор держался долго и выглядел безупречно.
Эти профильные планки придают стенам выразительность и могут выполнять сразу несколько функций:
Сегодня в магазинах огромный выбор — от пенопласта до дерева. У каждого варианта свои плюсы и минусы:
Перед началом убедитесь, что поверхность:
Пятна, особенно жирные, стоит обязательно удалить. После этого стену грунтуют — это обеспечит хорошее сцепление с клеем.
Хотите клеить прямо на обои? Лучше использовать лёгкий материал — полиуретан или пенопласт. Но есть риск: клей может оставить следы, а при смене обоев декор придётся снимать.
Работа "на глаз" здесь не подойдёт. Используйте:
Разметка — залог ровной и симметричной композиции.
Перед поклейкой дайте молдингам полежать в комнате 24 часа — так они "привыкнут" к температуре и влажности.
Начинайте с углов. Используйте стусло и резак, чтобы срезать края под углом 45°. Смазывайте клеем обратную сторону и плотно прижимайте к разметке.
Для идеальных стыков используйте специальный клей. Излишки — сразу убирайте.
Когда клей полностью высох, можно приступать к покраске:
С молдингами даже самая обычная стена приобретает характер. Главное — не торопиться и следовать инструкции. А результат будет радовать не один год!
Мо́лдинг (от англ. molding, moulding - в данном случае "литая деталь", от "литьё") — декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, каминов, арок, придавая им более выразительный, завершённый и аккуратный вид. Молдинг может служить в качестве рам для зеркал, медальонов и наличников.
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