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Декор, который любят дизайнеры: вы точно захотите попробовать

3:05
Недвижимость

Молдинги — простой и стильный способ добавить интерьеру объёма и изюминки. Их можно использовать как самостоятельный элемент или в сочетании с другими материалами. Главное — правильно приклеить. Разбираемся, как это сделать, чтобы декор держался долго и выглядел безупречно.

Гостинная комната
Фото: flickr.com by chair bazaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостинная комната

Зачем вообще клеить молдинги

Эти профильные планки придают стенам выразительность и могут выполнять сразу несколько функций:

  • Зонирование пространства: вертикальные полосы "вытягивают" потолки вверх, горизонтальные — делают комнату шире.
  • Маскировка дефектов: если на стене есть мелкие неровности, молдинг легко отвлечёт внимание от них.
  • Эстетика и завершённость: с помощью планок можно обрамить картину, зеркало или выделить участок стены.

Материалы: что выбрать

Сегодня в магазинах огромный выбор — от пенопласта до дерева. У каждого варианта свои плюсы и минусы:

  • Полиуретан — гнётся, не боится влаги, легко моется, подходит для кухни и ванной. Выглядит как лепнина, может быть окрашен.
  • Полистирол (пенопласт) — лёгкий, дешевый, но хрупкий. Боится сильного нажатия и не гнётся.
  • Гипс — красив и долговечен, но тяжёлый и впитывает влагу. Монтаж сложный.
  • Дерево — экологично и дорого. Требует ухода и крепится только саморезами.

Подготовка перед монтажом

Перед началом убедитесь, что поверхность:

  • Ровная.
  • Сухая.
  • Чистая.

Пятна, особенно жирные, стоит обязательно удалить. После этого стену грунтуют — это обеспечит хорошее сцепление с клеем.

Хотите клеить прямо на обои? Лучше использовать лёгкий материал — полиуретан или пенопласт. Но есть риск: клей может оставить следы, а при смене обоев декор придётся снимать.

Как правильно сделать разметку

Работа "на глаз" здесь не подойдёт. Используйте:

  • Отвес — для вертикали.
  • Уровень — для горизонтали.

Разметка — залог ровной и симметричной композиции.

Приступаем к установке

Перед поклейкой дайте молдингам полежать в комнате 24 часа — так они "привыкнут" к температуре и влажности.

Начинайте с углов. Используйте стусло и резак, чтобы срезать края под углом 45°. Смазывайте клеем обратную сторону и плотно прижимайте к разметке.

Для идеальных стыков используйте специальный клей. Излишки — сразу убирайте.

Финальный штрих — покраска

Когда клей полностью высох, можно приступать к покраске:

  • Удалите остатки клея ножом или наждачкой.
  • Заделайте трещинки шпаклевкой.
  • Нанесите краску в 1-2 слоя.

С молдингами даже самая обычная стена приобретает характер. Главное — не торопиться и следовать инструкции. А результат будет радовать не один год!

Уточнения

Мо́лдинг (от англ. molding, moulding - в данном случае "литая деталь", от "литьё") — декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, каминов, арок, придавая им более выразительный, завершённый и аккуратный вид. Молдинг может служить в качестве рам для зеркал, медальонов и наличников.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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