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Как утеплить стены и не потратить лишнего: пошаговый план

2:45
Недвижимость

Знаете ли вы, что некачественная теплоизоляция фасада способна "съедать" до 40% тепла из дома? Именно поэтому наружное утепление — не роскошь, а необходимость для любого хозяина, который хочет сократить счета за отопление и жить в уюте.

утепление дома
Фото: https://commons.wikimedia.org by Cjp24, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
утепление дома

Почему важно утеплять снаружи

По строительным нормам утеплять нужно именно фасад. Внутренняя теплоизоляция — скорее вынужденная мера. Вот главные плюсы внешнего утепления:

  • Пространство внутри дома остаётся неизменным.
  • Несущие стены защищены от влаги и перепадов температуры.
  • Уменьшается риск образования конденсата внутри.
  • Здание преображается внешне, даже если изначально фасад был невзрачным.
  • Повышается звукоизоляция.
  • Устраняются мостики холода.
  • Снижаются расходы на отопление благодаря стабильному микроклимату.

Чем утеплять фасад

Вот короткий гид по основным видам утеплителей:

  • Минеральная вата. Каменная (базальтовая) — лучший выбор для жилого дома: долговечна, безопасна, хорошо держит тепло.
  • Стекловата — хороший вариант для деревянных домов. Шлаковата — для хозяйственных построек.
  • Пенопласт. Лёгкий, недорогой, с отличными теплоизоляционными характеристиками.
  • Пеноплекс. Более прочный и плотный, чем пенопласт. Отлично подходит для наружных работ.
  • Эковата. Экологичный материал на основе целлюлозы, не боится грызунов и гнили.
  • Пенополиуретан. Наносится распылением, отлично заполняет труднодоступные места.

Навесной вентилируемый фасад

Создаёт воздушную прослойку между утеплителем и облицовкой. Укладывается поэтапно:

  • Подготовка стены и установка каркаса.
  • Монтаж теплоизоляции.
  • Укладка пароизоляции.
  • Крепление облицовки (каменная плитка, керамогранит и т. п.).

Теплоизоляция под сайдинг

Можно делать как "сухим", так и "мокрым" способом. Основные шаги:

  • Подготовка основания, установка кронштейнов.
  • Крепление плит утеплителя с помощью клея и дюбелей.
  • Монтаж обрешётки и самого сайдинга.
  • Вместо плит можно использовать пенополиуретан — напылили, подрезали, закрыли.

Мокрый фасад (под штукатурку)

Создаёт единый изолирующий слой:

  • Стена очищается и грунтуется.
  • Плиты утеплителя приклеиваются, укрепляются дюбелями.
  • Сверху наносится армирующий слой и несколько слоёв штукатурки.
  • Финишная отделка — по желанию.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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