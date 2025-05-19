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Шумоизоляция без капитального ремонта — как добиться тишины самому

2:05
Недвижимость

Жизнь в многоквартирном доме часто сопровождается нежелательным фоном: громкие разговоры, лай собак, звук перфоратора или музыка по ночам. Спастись от этого можно — поможет грамотная шумоизоляция стен.

шумоизоляция
Фото: https://commons.wikimedia.org by 36N63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
шумоизоляция

Какие шумы беспокоят больше всего

Шум бывает разным:

  • Ударный — от шагов, перестановки мебели, инструментов.
  • Воздушный — разговоры, крики, музыка.
  • Структурный — от лифта, вентиляции, инженерных систем.

Важно определить источник, прежде чем действовать.

Что помогает лучше

Изолировать только стены — полумера. Эффективнее — весь "короб": стены, пол, потолок. И не забывайте про мелочи — отверстия под розетки, вентиляционные шахты, оконные и дверные проемы.

Материалы — на любой вкус и бюджет

Все изоляционные материалы делятся на:

  • Мягкие (минвата, войлок) — лучшие в звукоизоляции, но "съедают" площадь.
  • Полужесткие (плиты из минваты) — хороший компромисс.
  • Жесткие (с добавками песка и вермикулита) — тонкие и удобные, но менее эффективные.
  • Максимум защиты дает комбинированная система.

Как сделать самому: 2 способа

Без каркаса:

  • Подготовьте основание: заделайте трещины, загрунтуйте.
  • Наклейте подложку без зазоров.
  • Установите плиты — сначала в углу, вразбежку.
  • Обработайте швы герметиком, при необходимости — обшейте гипсокартоном.

С каркасом:

  • Разметьте стену, соберите каркас на виброподвесах.
  • Вложите изоляцию, натяните мембрану.
  • Обшейте конструкцию гипсокартоном, подготовьте под отделку.

Частые ошибки

  • Использование дешевых материалов (пенопласт — мимо).
  • Пропуск виброподвесов и демпферной ленты.
  • Плохая подготовка основания.
  • Запенивание щелей — используйте герметик.
  • Слои из одинакового материала — плохая идея. Разные по структуре — залог успеха.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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