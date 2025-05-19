Ошибки при выравнивании, которые могут испортить весь интерьер

Даже самая дорогая краска не спасёт, если стена под ней волнистая. Чтобы результат ремонта действительно радовал, нужно начать с главного — выравнивания стен. И вы вполне можете справиться с этим самостоятельно.
Первым делом — проверка. Снимите старые покрытия и осмотрите поверхность. Используйте уровень, отвес или правило: так вы поймёте, насколько критичны неровности и какие материалы подойдут — штукатурка или гипсокартон.
Не стоит замешивать слишком много смеси за раз — она может быстро засохнуть. Работайте по маякам, особенно если делаете это впервые. Не забывайте о грунтовке: без неё смесь будет хуже держаться.
Гипсовую смесь наносят слоями до 15 мм, цементную — максимум 5 см. Всё, что толще — для гипсокартона.
Специальные металлические профили помогут создать ровные углы. Их устанавливают во влажную штукатурку и выравнивают по уровню. При незначительных отклонениях можно обойтись угловым шпателем.
Не спешите! Даже при благоприятных условиях штукатурке нужно до 2 недель на высыхание. Только после этого переходите к шпатлеванию, шлифовке — и уже затем к покраске.
Если выравниваете стены в кладовке или прачечной — можно обойтись без шпатлевки. Но если в будущем захотите переделать их под жилую зону, придётся всё переделывать. Лучше сделать хорошо с самого начала.
Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.
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