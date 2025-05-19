Ошибки при выравнивании, которые могут испортить весь интерьер

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самая дорогая краска не спасёт, если стена под ней волнистая. Чтобы результат ремонта действительно радовал, нужно начать с главного — выравнивания стен. И вы вполне можете справиться с этим самостоятельно.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

С чего начать

Первым делом — проверка. Снимите старые покрытия и осмотрите поверхность. Используйте уровень, отвес или правило: так вы поймёте, насколько критичны неровности и какие материалы подойдут — штукатурка или гипсокартон.

Чем выравнивать

Гипсокартон — хороший вариант при сильных перепадах и если нужно спрятать проводку. Но уменьшает площадь помещения.

Штукатурка — подходит для отклонений до 5 см. Более пластична и дёшево обходится, но требует времени на высыхание.

Шпатлевка — финишный штрих, позволяет добиться идеально гладкой поверхности, но не справляется с серьёзными неровностями.

Ошибки, которых легко избежать

Не стоит замешивать слишком много смеси за раз — она может быстро засохнуть. Работайте по маякам, особенно если делаете это впервые. Не забывайте о грунтовке: без неё смесь будет хуже держаться.

Гипсовую смесь наносят слоями до 15 мм, цементную — максимум 5 см. Всё, что толще — для гипсокартона.

А как быть с углами

Специальные металлические профили помогут создать ровные углы. Их устанавливают во влажную штукатурку и выравнивают по уровню. При незначительных отклонениях можно обойтись угловым шпателем.

Когда можно красить

Не спешите! Даже при благоприятных условиях штукатурке нужно до 2 недель на высыхание. Только после этого переходите к шпатлеванию, шлифовке — и уже затем к покраске.

Лайфхак от профи

Если выравниваете стены в кладовке или прачечной — можно обойтись без шпатлевки. Но если в будущем захотите переделать их под жилую зону, придётся всё переделывать. Лучше сделать хорошо с самого начала.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.



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