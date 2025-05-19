Как не переплатить при ремонте: один способ крепления гипсокартона спасёт бюджет

Задумывались, как быстро и ровно выровнять стены? Без тонны штукатурки и лишней мороки? Гипсокартон — ваш верный помощник. Только вот способов его крепления — целых пять! Какой из них выбрать?
Металлический профиль. Выравнивает поверхность, прячет коммуникации, даёт тепло- и звукоизоляцию. Подходит почти для любых стен, даже тех, что ещё "усаживаются".
Деревянный каркас. Если есть лишний брус, можно сэкономить. Но придётся обработать его от грибка и пожара, а влага может его повести. Металл — безопаснее и надёжнее.
Каркас собирается строго по разметке: углы, стойки, направляющие — всё должно быть выверено до миллиметра. Перед обшивкой — закладываем провода и утеплитель. А гипсокартон крепим с зазорами и "вразбежку", без крестовидных швов.
Планируете кафель в ванной? Только каркас. Делаете ремонт на даче? Возможно, клей или пена — ваш вариант.
Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.
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