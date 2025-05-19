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Как не переплатить при ремонте: один способ крепления гипсокартона спасёт бюджет

1:47
Недвижимость

Задумывались, как быстро и ровно выровнять стены? Без тонны штукатурки и лишней мороки? Гипсокартон — ваш верный помощник. Только вот способов его крепления — целых пять! Какой из них выбрать?

помещение из ГВЛ
Фото: https://commons.wikimedia.org by Loughborough University Library, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
помещение из ГВЛ

Без каркаса: просто, но нужно подготовиться

  • Монтажная пена. Идеально для новичков. Намазал — приложил — готово. Главное, чтобы стены были чистыми и сухими.
  • Клей. Работает медленнее пены, зато даёт время на выравнивание. Подходит для тщательно прогрунтованных стен.
  • Саморезы: просто и надёжно. Если хочется прочности, но без каркаса — подойдёт метод с саморезами. Он объединяет пену и крепёж. Правда, потом придётся потратить время на шпаклёвку.

Каркас: классика, проверенная временем

Металлический профиль. Выравнивает поверхность, прячет коммуникации, даёт тепло- и звукоизоляцию. Подходит почти для любых стен, даже тех, что ещё "усаживаются".

Деревянный каркас. Если есть лишний брус, можно сэкономить. Но придётся обработать его от грибка и пожара, а влага может его повести. Металл — безопаснее и надёжнее.

Углы, проводка, утеплитель: не забудьте!

Каркас собирается строго по разметке: углы, стойки, направляющие — всё должно быть выверено до миллиметра. Перед обшивкой — закладываем провода и утеплитель. А гипсокартон крепим с зазорами и "вразбежку", без крестовидных швов.

Под обои — клей, под плитку — каркас

Планируете кафель в ванной? Только каркас. Делаете ремонт на даче? Возможно, клей или пена — ваш вариант.

Уточнения

Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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