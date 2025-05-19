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Заметили трещину в стене — не откладывайте: действует проверенный способ

3:16
Недвижимость

Даже если щель кажется незначительной, не стоит пускать дело на самотёк. Сегодня это косметический дефект, а завтра — повод для капитального ремонта. Рассказываем, как справиться с проблемой самостоятельно и когда лучше вызвать профессионалов.

трещина
Фото: Flickr by iLoveMountains.org, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
трещина

Почему появляются трещины

Существует множество причин, по которым на стенах образуются трещины:

  • Усадка дома — особенно актуальна для новостроек. Через год-два после сдачи здания микротрещины — норма.
  • Проблемы с фундаментом — частая беда в частных домах, где не провели должное исследование почвы.
  • Угловые зоны — самые уязвимые: именно здесь поверхности сталкиваются и испытывают максимальное напряжение.
  • Погодные колебания — жара и ночная прохлада провоцируют расширение и сужение стен.
  • Ошибки при отделке — например, толстый слой штукатурки без грунтовки неизбежно даст трещины.
  • Соседняя стройка — вибрации и просадка грунта сказываются даже на рядом стоящих домах.

Когда можно заделать трещину самому

Если трещина не расширяется, затрагивает только штукатурку и не уходит вглубь — дело поправимое. Проверить динамику можно просто: приклейте бумажную полоску — если порвётся, значит, дефект прогрессирует.

В случае широких и глубоких разломов, а также если трещина сквозная — не рискуйте, вызывайте специалистов. Вот подходящие материалы:

  • Цементный раствор. Подходит для большинства типов щелей, кроме микротрещин. При больших зазорах (свыше 2 см) стоит добавить песок или монтажную пену для заполнения глубины. Лучше всего использовать расширяющийся цемент — он не сжимается после застывания.
  • Клей-герметик. Отличный вариант для небольших трещин. Выпускается в силиконовом, акриловом и полиуретановом вариантах — подбирайте под конкретную задачу.
  • Шпатлевка и штукатурка. Лучший выбор для маскировки тонких дефектов. Есть сухие смеси (экономичнее) и готовые составы (удобнее в применении).
  • Монтажная пена. Работает, когда щель не менее 2 см. Идеальна для больших пустот, но не применима для тонких трещин.
  • Специальные составы. В магазинах можно найти универсальные или специфические замазки для кирпича, бетона и других материалов. Они отличаются пластичностью и высокой адгезией.

Алгоритм действий

  • Очистка. Узкие трещины — пылесосом, широкие — щёткой и пылесосом. Глубоким щелям придают форму клина.
  • Грунтовка. Обязательна перед нанесением раствора. Если её нет — смочите поверхность водой или обезжирьте.
  • Нанесение. Материал укладывается внутрь шпателем, пистолетом или прямо из баллона — зависит от состава. Уплотняйте, удаляйте лишнее до застывания.
  • Финишная отделка. После высыхания — тонкий слой шпатлёвки, затем шлифовка и декоративное покрытие (краска, обои).

Уточнения

Грунто́вка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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