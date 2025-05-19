Как спасти забитый слив без вреда для труб: рецепт, который стоит 0 рублей

Вечер. Посудомоечная машина уже гудит, а в раковине — гора кастрюль. Вы открываете кран, чтобы сполоснуть посуду, но вода не уходит. Она застаивается, будто назло. Забитый слив может моментально превратить даже уютную кухню в раздражающий квест. И первое, что приходит в голову — достать бутылку с агрессивной химией. Но стоп: есть способ проще, экологичнее и безопаснее для труб.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Зачем ждать засора, если его можно не допустить?

Очищать стоки нужно регулярно, а не только в момент, когда вода уже стоит. Особенно если вы часто готовите дома. Один раз в месяц — минимум, лучше раз в две недели. Жир, крошки, остатки пищи быстро оседают в трубах, создавая питательную среду для бактерий и запахов. Всего пара минут с натуральной смесью — и у вашей мойки не останется ни одного шанса забиться.

Секретная формула: сода, соль и уксус

Звучит как список для выпечки, но на деле — это мощнейшее оружие против засоров. Всё, что нужно:

полстакана пищевой соды — она растворяет жир и убивает запахи; полстакана поваренной соли — она абразивно очищает внутренности труб и полстакана уксуса — вызывает реакцию, образующую активные пузырьки.

Высыпьте соду и соль в слив, залейте уксус и подождите 10 минут. Затем промойте всё горячей водой. Эффект — как после визита сантехника, только без счёта за вызов.

Альтернатива для тех, кто не выносит запах уксуса

Если аромат уксуса вам кажется слишком резким — замените его свежевыжатым лимонным соком. Пропорции и порядок действий остаются прежними. К тому же лимон работает как природный дезинфектор и оставляет после себя лёгкий, цитрусовый шлейф.

Для дополнительного эффекта можно капнуть пару капель эфирного масла мяты или тимьяна — раковина не только станет чище, но и будет пахнуть, как спа-салон.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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