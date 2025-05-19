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Шторам конец: 5 стильных альтернатив, которые сделают ваш интерьер дороже

3:39
Недвижимость

Вы всё ещё вешаете шторы, как бабушка в 90-х? Пора взорвать шаблоны. Современное оформление окон давно вышло за рамки тканей в складку и ламбрекенов. Оно стало частью стиля, характером пространства, визуальным акцентом. Мы собрали свежие, смелые и абсолютно реальные решения, которые меняют восприятие дома с первого взгляда.

Занавески
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Занавески

Рулонные жалюзи: архитектурный минимализм в действии

Для тех, кто ценит чистоту линий и порядок, рулонные жалюзи становятся идеальным решением. Они выглядят лаконично, не утяжеляют интерьер, не собирают пыль и отлично подходят для больших окон. Но у этой строгости есть обратная сторона — регулировать свет можно только по принципу "всё или ничего".

Именно поэтому такие конструкции могут показаться слишком холодными для спальни. Чтобы компенсировать это, выбирайте ткань с перфорацией: она даст мягкий рассеянный свет и при этом сохранит приватность.

Деревянные ставни: брутальность и уют на одной волне

Если хочется поразить гостей и добавить в интерьер что-то нестандартное, обратите внимание на ставни. Особенно выигрышно они смотрятся в интерьерах с лофтовыми акцентами или деревенской эстетикой. Натуральное дерево выглядит эффектно, а если покрасить створки в чёрный матовый, получится атмосфера европейского кафе.

Правда, это решение не из лёгких — и в буквальном, и в переносном смысле. Ставни довольно тяжёлые и требуют надёжных креплений, а их цена начинается от 15 000 рублей за створку. Но результат того стоит.

Металлические жалюзи: офисный дух в дизайнерской интерпретации

Кто бы мог подумать, что алюминиевые жалюзи станут фишкой интерьера? Но сегодня их выбирают те, кто ценит индустриальный стиль и хай-тек. Они неубиваемы, легко очищаются и дают эффектные световые узоры на полу — особенно утром и вечером.

Да, летом они могут нагреваться, и при открытых окнах немного шумят на ветру, но перфорация ламелей решает часть этих проблем: света меньше, а приватности больше.

Витражи: когда окна становятся искусством

Для эстетов и ценителей ручной работы витражи становятся способом выразить себя. Настоящее цветное стекло стоит недёшево, зато выглядит как музейный экспонат. Если же хочется эффекта без вложений, подойдут витражные плёнки — визуально они похожи, стоят в разы дешевле и их можно менять хоть каждый сезон.

Главное — выбрать не банальные цветочные сюжеты, а абстракции или графику. Но помните: витраж немного затемняет комнату, а спустя пару лет может надоесть. Хотя за этот эффектный стиль можно и заплатить — вниманием, деньгами или сменой дизайна.

Растения: зелёные шторы, которые дышат и растут

Живые шторы — не поэтическое выражение, а тренд для тех, кто мечтает о доме-джунглях. Вместо тканей — лианы, вместо карниза — подвесные кашпо, а вместо пыльных складок — шуршание листьев. Плющ, филодендрон, традесканция — не просто названия, а новый язык окна.

Да, растения придётся поливать и мириться с возможными насекомыми, но визуальный эффект стоит всех усилий. Особенно если подключить систему автополива и позволить природе делать своё дело даже во время отпуска.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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