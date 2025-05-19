Шторам конец: 5 стильных альтернатив, которые сделают ваш интерьер дороже

Вы всё ещё вешаете шторы, как бабушка в 90-х? Пора взорвать шаблоны. Современное оформление окон давно вышло за рамки тканей в складку и ламбрекенов. Оно стало частью стиля, характером пространства, визуальным акцентом. Мы собрали свежие, смелые и абсолютно реальные решения, которые меняют восприятие дома с первого взгляда.
Для тех, кто ценит чистоту линий и порядок, рулонные жалюзи становятся идеальным решением. Они выглядят лаконично, не утяжеляют интерьер, не собирают пыль и отлично подходят для больших окон. Но у этой строгости есть обратная сторона — регулировать свет можно только по принципу "всё или ничего".
Именно поэтому такие конструкции могут показаться слишком холодными для спальни. Чтобы компенсировать это, выбирайте ткань с перфорацией: она даст мягкий рассеянный свет и при этом сохранит приватность.
Если хочется поразить гостей и добавить в интерьер что-то нестандартное, обратите внимание на ставни. Особенно выигрышно они смотрятся в интерьерах с лофтовыми акцентами или деревенской эстетикой. Натуральное дерево выглядит эффектно, а если покрасить створки в чёрный матовый, получится атмосфера европейского кафе.
Правда, это решение не из лёгких — и в буквальном, и в переносном смысле. Ставни довольно тяжёлые и требуют надёжных креплений, а их цена начинается от 15 000 рублей за створку. Но результат того стоит.
Кто бы мог подумать, что алюминиевые жалюзи станут фишкой интерьера? Но сегодня их выбирают те, кто ценит индустриальный стиль и хай-тек. Они неубиваемы, легко очищаются и дают эффектные световые узоры на полу — особенно утром и вечером.
Да, летом они могут нагреваться, и при открытых окнах немного шумят на ветру, но перфорация ламелей решает часть этих проблем: света меньше, а приватности больше.
Для эстетов и ценителей ручной работы витражи становятся способом выразить себя. Настоящее цветное стекло стоит недёшево, зато выглядит как музейный экспонат. Если же хочется эффекта без вложений, подойдут витражные плёнки — визуально они похожи, стоят в разы дешевле и их можно менять хоть каждый сезон.
Главное — выбрать не банальные цветочные сюжеты, а абстракции или графику. Но помните: витраж немного затемняет комнату, а спустя пару лет может надоесть. Хотя за этот эффектный стиль можно и заплатить — вниманием, деньгами или сменой дизайна.
Живые шторы — не поэтическое выражение, а тренд для тех, кто мечтает о доме-джунглях. Вместо тканей — лианы, вместо карниза — подвесные кашпо, а вместо пыльных складок — шуршание листьев. Плющ, филодендрон, традесканция — не просто названия, а новый язык окна.
Да, растения придётся поливать и мириться с возможными насекомыми, но визуальный эффект стоит всех усилий. Особенно если подключить систему автополива и позволить природе делать своё дело даже во время отпуска.
Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
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Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?