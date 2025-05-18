Забудьте про микроволновку: вот устройство, которое работает лучше, полезнее и экономнее

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Микроволновая печь — легенда 21 века. Она спасала студентов, подогревала ужины после работы и кормила целые поколения людей на бегу. Но кажется, её время подходит к концу. Тихо, без революции — просто на смену пришло устройство, которое умеет всё то же, но без перегрева, потери вкуса и вреда для здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Что не так с микроволновками?

Да, они были удобны. Но давайте честно — готовить в них было не идеально. Верх блюда горячий, низ — едва тёплый. Или наоборот: пар под крышкой, но центр блюда — холодный. Плюс исследования показывали, что часть витаминов и минералов в еде просто исчезает при обработке микроволнами.

И хоть страшилки про опасность микроволн преувеличены, длительное воздействие мощного излучения действительно может навредить. Неудивительно, что инженеры пошли дальше — и сделали кое-что по-настоящему гениальное.

Пароконвектомат: один прибор вместо пяти

Сегодня на профессиональных кухнях по всему миру стоит устройство, которое умеет готовить на пару, жарить, запекать, тушить и даже держать блюда тёплыми часами. Называется оно — пароконвектомат.

Раньше он считался только ресторанным оборудованием. Но технологии шагнули вперёд: появились компактные модели для дома — с сенсорным управлением, автоматическими программами и даже функцией самоочистки.

Уточнения

Пароконвектомат — вид преимущественно профессионального кухонного теплового оборудования, который использует различные режимы сочетания пара и принудительной конвекции для приготовления пищи.



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