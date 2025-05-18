Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если вы собрались в Австрию и далее на автомобиле, изучите карту объезда - реконструкция дорог продолжается
Съедобные ласточкины гнезда: почему птичья слюна стоит целое состояние
Преимущества васильков в саду: красота и неприхотливость
Взрыв вкуса: этот блендерный торт с овощами покорит сердца даже гурманов – быстрее не бывает!
Секрет ослепительной улыбки: эти оттенки помады творят чудеса с вашими зубами
На вид чисто, а по факту — зоопарк микробов: когда мыть руки обязательно
Битва с инфляцией: Сергей Миронов предлагает кардинальное изменение НДС
Лишний вес исчезнет за месяц: вот как тип тренировки и время суток влияют на похудение
Солнца нет — и не надо: эти цветы радуют даже в тени бетонных джунглей

Забудьте про микроволновку: вот устройство, которое работает лучше, полезнее и экономнее

1:31
Недвижимость

Микроволновая печь — легенда 21 века. Она спасала студентов, подогревала ужины после работы и кормила целые поколения людей на бегу. Но кажется, её время подходит к концу. Тихо, без революции — просто на смену пришло устройство, которое умеет всё то же, но без перегрева, потери вкуса и вреда для здоровья.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Что не так с микроволновками?

Да, они были удобны. Но давайте честно — готовить в них было не идеально. Верх блюда горячий, низ — едва тёплый. Или наоборот: пар под крышкой, но центр блюда — холодный. Плюс исследования показывали, что часть витаминов и минералов в еде просто исчезает при обработке микроволнами.

И хоть страшилки про опасность микроволн преувеличены, длительное воздействие мощного излучения действительно может навредить. Неудивительно, что инженеры пошли дальше — и сделали кое-что по-настоящему гениальное.

Пароконвектомат: один прибор вместо пяти

Сегодня на профессиональных кухнях по всему миру стоит устройство, которое умеет готовить на пару, жарить, запекать, тушить и даже держать блюда тёплыми часами. Называется оно — пароконвектомат.

Раньше он считался только ресторанным оборудованием. Но технологии шагнули вперёд: появились компактные модели для дома — с сенсорным управлением, автоматическими программами и даже функцией самоочистки.

Уточнения

Пароконвектомат — вид преимущественно профессионального кухонного теплового оборудования, который использует различные режимы сочетания пара и принудительной конвекции для приготовления пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил
Еда и рецепты
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Александр Васильев рассказал, что купил недвижимость за рубежом за копейки
Удивительный способ полива кабачков: как вырастить гигантские плоды
Проблемы с кожей и животом? Эта "пищеварительная губка" убирает и прыщи, и вздутие
Новые поправки в закон: как здоровье водителя может стать причиной лишения прав
Чёрная дыра сбилась с пути — и съела звезду: космос подкидывает новый кошмар
Клещи бегут с участка, едва почуяв запах этих четырёх зелёных охранников
Картины в интерьере: магия, которая работает без ремонта
Прорыв в медицине: вакцину от аллергии на кошек готовят к массовым испытаниям
Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас
Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.