Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный способ полива кабачков: как вырастить гигантские плоды
Проблемы с кожей и животом? Эта "пищеварительная губка" убирает и прыщи, и вздутие
Новые поправки в закон: как здоровье водителя может стать причиной лишения прав
Чёрная дыра сбилась с пути — и съела звезду: космос подкидывает новый кошмар
Клещи бегут с участка, едва почуяв запах этих четырёх зелёных охранников
Прорыв в медицине: вакцину от аллергии на кошек готовят к массовым испытаниям
Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас
Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья
Челси свяжется с игроком сборной Англии стоимостью 68 млн

Картины в интерьере: магия, которая работает без ремонта

2:35
Недвижимость

Представьте: вы заходите в комнату, и взгляд мгновенно цепляется за изображение, которое будто встроено в пространство. Ни одной лишней детали, ни одного цветового диссонанса. Как это получается?

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Всё дело в правильном подборе полотен под конкретную зону дома. Рассказываем, какие картины действительно "работают", а какие делают комнату визуально хаотичной — без шаблонов и устаревших рекомендаций.

Спальня: картины, которые не мешают спать

В спальне не место резким краскам и сюжету с бурным движением. Это территория тишины и восстановления. Здесь работают приглушённые палитры: пастель, дымчато-серые, бежевые оттенки. Избегайте кислотных цветов и визуального шума — они возбуждают нервную систему.

Подходящие сюжеты? Абстрактные полотна с плавными переходами, приглушённые пейзажи — горы в тумане, леса на рассвете. Хорошо работают монохромные фотографии, особенно в горизонтальном формате — идеально над изголовьем кровати. При этом ширина картины должна быть примерно две трети от ширины кровати — так соблюдается визуальный баланс.

Есть интересный приём: картины с мастихиновыми мазками или рельефными вставками добавляют глубину, но не перегружают внимание. А если разместить вертикальное полотно в углу — комната кажется выше.

Гостиная: покажите характер за 5 секунд

Здесь можно (и нужно!) заявить о себе. Это центр общения и впечатлений. На акцентной стене — крупные форматы, от 100x120 см и выше. Смелые абстракции, графика, цветовые всплески — всё, что вызывает эмоции. Геометрия, калейдоскопы цвета, яркие мазки — гости запомнят это с первого взгляда.

Любите структурированный подход? Попробуйте серии картин — 3-5 штук в одном стиле, например, ботанические зарисовки или урбанистические зарисовки. Отлично смотрятся и коллажи из маленьких форматов (например, 30x40 см), объединённых одним цветовым акцентом.

А если хочется поддержать стиль интерьера — выбирайте по направлению. В скандинавских гостиных идеально работают чёрно-белые графичные эскизы. В интерьерах лофт — индустриальные пейзажи и урбан-арт. В классике — натюрморты, копии старых мастеров или стилизованные портреты.

Уточнения

Картина в живописи (итал. cartina — тонкая, красивая бумага, от итал. carta — бумага) — произведение изобразительного искусства, «относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Туризм
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Россия ставит рекорды: более 35 млн долларов на закупку южнокорейской косметики
Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем
Как манул выживает при температуре до -50°C: невероятная история маленького хищника
Безумная гипотеза 1958 года оказалась правдой: витамин B1 умеет больше, чем мы думали
Роман Власов раскрыл главный секрет успеха Этери Тутберидзе: вот что его поразило
Пожелтение прожилок на листьях томатов: причины и решения
Как шторы могут превратить хрущёвку в парижский лофт — и всё это за 15 минут
Топ-10 автомобилей, которые не стареют: машины, которые будут работать как новенькие через 10 лет
Эти четверо работают по ночам: яблоня цветёт, а урожай уже сгрызен
Туристический Алжир преобразится к 2030 году: вызовы пустынных туров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.