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В вашем холодильнике есть отверстие, о котором вы не знали: оно может спасти технику от поломки

2:17
Недвижимость

Внутри каждого современного холодильника скрыт крошечный, почти незаметный элемент, который многие никогда не замечают. Это маленькое отверстие в задней стенке камеры, и оно играет куда более важную роль, чем кажется.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Когда оно засоряется, ваш холодильник начинает "плакать", пол на кухне покрывается лужами, а продукты портятся быстрее. Причина — вовсе не производитель или неудачная партия. Виноваты мы сами — потому что не ухаживаем за этим простым, но жизненно важным элементом.

Почему холодильник начинает "плакать"

Когда вы кладете в холодильник теплые продукты или просто открываете дверцу, внутрь попадает влажный воздух. Эта влага быстро конденсируется — особенно на задней стенке, где холоднее всего. И если бы всё работало правильно, эта вода спокойно стекала бы в специальное сливное отверстие, оттуда — в поддон возле компрессора, и затем испарялась бы.

Но если слив забился — вода накапливается, подтекает под ящики, замерзает в углах и образует неприятный запах. А вы тем временем обвиняете холодильник в "глючности".

Как понять, что дренаж забит

Вы открываете холодильник и замечаете капли воды, лужицу под ящиком или странный запах влажности. Иногда задняя стенка покрывается инеем или даже коркой льда. Всё это — сигналы, что слив перестал справляться. И именно в этот момент пора действовать. Чем раньше, тем лучше — ремонт холодильника стоит недёшево.

Что делать, чтобы не пришлось вызывать мастера

Посмотрите на заднюю стенку — в самом низу должно быть маленькое углубление, похожее на глазок. Это и есть слив конденсата. Сначала аккуратно протрите область вокруг него влажной салфеткой — часто именно там скапливается грязь, которая мешает воде стекать. Затем возьмите ватную палочку и попробуйте прочистить отверстие. Если она не проходит — можно использовать медицинский шприц с тёплой водой: струя поможет промыть канал.

В особо запущенных случаях используют тонкую пластиковую трубку. Главное — не ковыряйте ничем острым: можно повредить канал.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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