Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия ставит рекорды: более 35 млн долларов на закупку южнокорейской косметики
Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем
Как манул выживает при температуре до -50°C: невероятная история маленького хищника
Безумная гипотеза 1958 года оказалась правдой: витамин B1 умеет больше, чем мы думали
Роман Власов раскрыл главный секрет успеха Этери Тутберидзе: вот что его поразило
Пожелтение прожилок на листьях томатов: причины и решения
Топ-10 автомобилей, которые не стареют: машины, которые будут работать как новенькие через 10 лет
Эти четверо работают по ночам: яблоня цветёт, а урожай уже сгрызен
Туристический Алжир преобразится к 2030 году: вызовы пустынных туров

Как шторы могут превратить хрущёвку в парижский лофт — и всё это за 15 минут

2:12
Недвижимость

Вы знали, что шторы могут заставить комнату "расти", "сжиматься" или даже "исчезать" — без единой перепланировки? В СССР это знала каждая хозяйка. Сегодня дизайнеры ломают голову над приемами, за которые раньше не платили ни копейки. Но секреты старой школы работают до сих пор — и лучше, чем дорогой ремонт.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Высоко вешай — потолок взлетит

Самый простой трюк: повесьте карниз выше. На 15-20 сантиметров выше оконного проема — и вуаля, потолки будто подросли, а комната стала объемнее. Добавьте длинные портьеры до пола — и эффект усилится вдвое.

Это совет не из Pinterest, а из старых советских квартир, где даже в хрущевке умели создавать ощущение простора.

Многослойность — это не мода, а оптический расчет

Тюль, плотные шторы, ламбрекены — на первый взгляд, пережиток. На деле — визуальная математика. Тюль мягко рассеивает свет, скрывая трещины и пятна на стенах. Плотные портьеры создают вертикальные линии, вытягивающие помещение вверх. Ламбрекен маскирует карниз и придаёт окну "архитектуру".

Современные жалюзи и римские шторы в этом плане беспомощны: их плоские поверхности не работают с восприятием пространства.

Цвет — не украшение, а инструмент

В СССР цвет подбирали не по трендам, а по законам физики. На северных окнах тёмные шторы делают комнату мрачной и плоской. А на южной стороне — наоборот, углубляют перспективу. Светлые ткани визуально расширяют комнату и добавляют воздуха.

Материал решает всё

Бархат, ситец, флок — эти ткани были в моде не просто так. Грубый ситец гасил уличный шум, бархат скрывал неровности рам, а флокированные ткани (с ворсом) создавали ощущение тепла и защищенности.

Если вы хотите не просто украсить, а переделать атмосферу комнаты — начните с текстиля. Один комплект штор может звучать громче, чем ремонт на миллион.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Недвижимость
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем
Как манул выживает при температуре до -50°C: невероятная история маленького хищника
Безумная гипотеза 1958 года оказалась правдой: витамин B1 умеет больше, чем мы думали
Роман Власов раскрыл главный секрет успеха Этери Тутберидзе: вот что его поразило
Пожелтение прожилок на листьях томатов: причины и решения
Как шторы могут превратить хрущёвку в парижский лофт — и всё это за 15 минут
Топ-10 автомобилей, которые не стареют: машины, которые будут работать как новенькие через 10 лет
Эти четверо работают по ночам: яблоня цветёт, а урожай уже сгрызен
Туристический Алжир преобразится к 2030 году: вызовы пустынных туров
Революция в лечении облысения: учёные нашли ключ к активации стволовых клеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.