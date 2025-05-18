Как шторы могут превратить хрущёвку в парижский лофт — и всё это за 15 минут

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы знали, что шторы могут заставить комнату "расти", "сжиматься" или даже "исчезать" — без единой перепланировки? В СССР это знала каждая хозяйка. Сегодня дизайнеры ломают голову над приемами, за которые раньше не платили ни копейки. Но секреты старой школы работают до сих пор — и лучше, чем дорогой ремонт.

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачные льняные шторы

Высоко вешай — потолок взлетит

Самый простой трюк: повесьте карниз выше. На 15-20 сантиметров выше оконного проема — и вуаля, потолки будто подросли, а комната стала объемнее. Добавьте длинные портьеры до пола — и эффект усилится вдвое.

Это совет не из Pinterest, а из старых советских квартир, где даже в хрущевке умели создавать ощущение простора.

Многослойность — это не мода, а оптический расчет

Тюль, плотные шторы, ламбрекены — на первый взгляд, пережиток. На деле — визуальная математика. Тюль мягко рассеивает свет, скрывая трещины и пятна на стенах. Плотные портьеры создают вертикальные линии, вытягивающие помещение вверх. Ламбрекен маскирует карниз и придаёт окну "архитектуру".

Современные жалюзи и римские шторы в этом плане беспомощны: их плоские поверхности не работают с восприятием пространства.

Цвет — не украшение, а инструмент

В СССР цвет подбирали не по трендам, а по законам физики. На северных окнах тёмные шторы делают комнату мрачной и плоской. А на южной стороне — наоборот, углубляют перспективу. Светлые ткани визуально расширяют комнату и добавляют воздуха.

Материал решает всё

Бархат, ситец, флок — эти ткани были в моде не просто так. Грубый ситец гасил уличный шум, бархат скрывал неровности рам, а флокированные ткани (с ворсом) создавали ощущение тепла и защищенности.

Если вы хотите не просто украсить, а переделать атмосферу комнаты — начните с текстиля. Один комплект штор может звучать громче, чем ремонт на миллион.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.