Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выкинули ковёр ради стерильного интерьера в духе хай-тека? Напрасно. Пока вы радуетесь белым стенам и глянцевому полу, дизайнеры, миллионеры и звезды скупают винтажные ковры, как произведения искусства. И дело не только в эстетике.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старый ковёр

Из холодной стерильности — в уют и статус

Согласно данным Bloomberg, продажи хромированной мебели рухнули на 40% за 2023 год. Люди устали от ощущения, будто живут в лаборатории. Дом снова становится местом тепла, уюта и тактильной насыщенности. Ковер тут — главный герой. Он не просто добавляет уюта — он говорит о вас больше, чем любой дизайнерский диван.

Винтажный персидский ковер с сотнями тысяч узелков стоит дороже, чем хайповая мебель от итальянских брендов. Его не заменишь репликой из масс-маркета. Натуральные красители, шерсть, история — каждая деталь дышит подлинностью и статусом.

Почему ковры возвращаются даже в офисы Google

Ковер не просто красив. Это — научно обоснованная терапия. Исследования показывают, что геометрические орнаменты снижают стресс на треть. А еще они гасят шум — особенно важно в современных квартирах с открытой планировкой и высокими потолками.

Да, ковер — это еще и инвестиция. Настоящие антикварные экземпляры дорожают на 15-20% в год. Sotheby's уже бьет рекорды продаж ковров XIX века, а в соцсетях набирают обороты блоги про реставрацию бабушкиных половичков.

Как понять, что ковер — не подделка

Настоящий ковер узнается с первого взгляда: плотность узелков, натуральные красители (марена, индиго, грецкий орех), прочный ворс, который с возрастом становится только лучше. Один трюк — потрите ковер рукой. Если краска осталась на пальцах — это дешевка.

И не бойтесь следов времени. Износ — это не дефект, а часть шарма. Ковёр 50-х годов, если он ручной работы, будет выглядеть благороднее любого новодела.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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