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Так плита ещё не сияла: домашнее средство, которое работает лучше химии

2:24
Недвижимость

Уборка — это, пожалуй, самое нелюбимое занятие в доме. Но если есть что-то ещё более раздражающее, чем мытьё полов, — это, конечно, чистка плиты и духовки. На ней скапливается всё: жир, капли соуса, подгоревшие остатки еды и брызги масла. Одного взгляда достаточно, чтобы захотеть закрыть крышку и сделать вид, что ничего не случилось.

Газовая плита
Фото: commons.wikimedia. org by flarthurhu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Газовая плита

Но есть решение, и оно не потребует ни дорогих химикатов, ни многочасового оттирания губкой. Всё, что вам нужно — уксус, лимон и немного воды. Этот домашний раствор не просто эффективен: он спасает даже те плиты, которые вы уже мысленно собирались выкинуть.

Уксус и лимон — пара, которая творит чудеса

Уксус давно известен как натуральное чистящее средство. Он справляется с накипью, грязью, жиром и бактериями. А в сочетании с лимоном превращается в супероружие: лимон усиливает кислотное действие и придаёт средству свежий аромат — без едкого запаха химии.

Чтобы приготовить средство для чистки, просто налейте в пульверизатор равные части воды и уксуса, а затем добавьте сок одного лимона. Готово — можно отправляться в бой с загрязнениями!

Как применять это средство правильно

Перед тем как наносить раствор, не забудьте замочить решётки от духовки в тёплой мыльной воде. Это позволит размягчить засохшие остатки пищи и упростит задачу.

Затем распылите раствор по всей поверхности плиты или внутри духовки. Оставьте на 10-15 минут — пусть кислота делает свою работу. После этого достаточно пройтись губкой или тряпкой — и всё легко отмоется, без царапин и усилий.

Если загрязнения старые, можно повторить процедуру или добавить немного соды на влажную губку: она усилит абразивный эффект и справится даже с застарелым нагаром.

Результат: блеск, свежесть и ни следа жира

Ваши плита и духовка снова будут сверкать, а на кухне останется лёгкий аромат лимона. Без едкого запаха химии, без токсичных испарений и без усталости от бесконечной чистки.

Этот метод особенно хорош, если у вас есть дети, животные или аллергия — ведь он полностью натуральный и безопасный.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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