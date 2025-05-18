Никакой химии: простой рецепт, который уничтожает тараканов за пару дней

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заметили муравьиную тропу на кухне или услышали шорох тараканьих лапок ночью в ванной? Это может случиться с каждым. Особенно летом, когда насекомые ищут еду и влагу. На улице они нас не пугают, но дома становятся настоящей угрозой: портят продукты, разносят бактерии и нарушают покой.

Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Таракан

Конечно, в борьбе с ползучими вредителями на помощь приходят покупные инсектициды. Они действительно эффективны и, как правило, безопасны при правильном использовании. Их легко найти в любом супермаркете. Но если вам не хочется пускать в ход химию, особенно рядом с детьми или животными, у вас есть альтернатива — простые и действенные домашние средства.

Почему чистота — ваш главный союзник

Первое, что нужно понять: никакие ловушки и запахи не помогут, если в доме царит беспорядок. Для муравьёв самое главное — найти еду. И даже крошка на полу может стать сигналом к началу вторжения. Ешьте только за столом, сразу убирайте за собой, вытирайте поверхности и мойте пол. Пылесос и швабра — ваше главное оружие. Идеально — если на время атаки вы перестанете есть вне кухни и перестанете оставлять на столах или полу пищу вообще.

С тараканами немного иначе. Их интересует не только еда, но и влага. Они особенно любят селиться там, где подтекает труба, собирается конденсат или плохо проветривается помещение. Если вы устраните сырость, вы буквально выбьете почву из-под их лап. Проветривайте, чините сантехнику, вытирайте воду под раковиной — это избавит вас от лишних жильцов.

Без жалости: как победить тараканов с помощью зубной пасты

Не стоит жалеть тараканов. Если вы их боитесь и просто игнорируете, вы рискуете: размножаются они быстро, прячутся хорошо, а заметить можно, только когда их уже слишком много.

Один из самых популярных и неожиданных рецептов — смертельная приманка на основе зубной пасты. Смешайте две столовые ложки зубной пасты с одной столовой ложкой сахара и половиной ложки пищевой соды. Получившуюся смесь выложите на небольшие блюдца или ватные диски — и разместите в зонах риска: за плитой, под раковиной, в щелях.

Насекомые не устоят — и вскоре исчезнут. Эффект гарантирует даже YouTube: подобный рецепт регулярно набирает миллионы просмотров.онных рам и щелей. Для нас — ничего особенного. Для насекомых — почти непереносимо.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.



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