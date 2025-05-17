Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выкидывая старые серванты, кассеты и кружевные занавески, мы верим, что расхламляем жизнь. На деле — избавляемся от настоящих сокровищ. То, что еще недавно считалось "мусором из 90-х", сегодня стало трендом у дизайнеров, стилистов и коллекционеров.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Andreykor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ квартира

Сервант, который вы ненавидели, теперь в модных квартирах

Тот самый громоздкий шкаф с посудой, который стоял у бабушки в зале, сегодня — must-have в интерьере. Каждый старый сервант уникален: дерево, стекло, резьба — всё это ручная работа. Его больше не прячут — его перекрашивают в пастельные или матовые оттенки, убирают фарфор и выставляют коллекции пластинок, винтажные камеры или кроссовки.

Аудиокассеты, которые пылились на антресолях, теперь дороже AirPods

Миллениалы и зумеры охотятся за аудиокассетами. Причем не только ради звука — а ради образа. Кассеты становятся украшениями, интерьерными объектами, материалом для DIY-проектов. Их склеивают в стопки и делают подставки для книг или фоторамки. Их носят на шеях как брелоки и кулоны.

Кружевные занавески снова в моде, и теперь это не про бабушек

Казалось бы, что может быть устаревшим сильнее, чем белые кружевные шторы? Но сегодня именно они превращаются в легкий балдахин над кроватью, в светильники, авоськи и даже летние топы. В Pinterest набирают популярность туториалы: как из одной старой занавески сшить себе романтичный комплект или сделать наволочки в стиле коттеджа из Прованса. Кружево снова в моде, но теперь — на фоне минимализма и эстетики винтажной простоты.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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