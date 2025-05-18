Скрытая угроза: как обезопасить себя от микропластика в воде — 4 способа

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Учёные предупреждают: микропластик обнаружен не только в бутилированной воде, но и в водопроводной. Специалисты подчёркивают, что пластик начинает выделяться из упаковки при длительном хранении, особенно при воздействии тепла и солнечного света.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Исследования показывают, что в образцах воды до 90% микропластика имеют размер менее 10 нанометров. Это частицы, которые не видно невооружённым глазом. Чаще всего речь идет о таких полимерах, как ПЭТ, ПЭ, ПП и ПВХ.

Микропластик в воде, еде и даже теле

Эксперты объясняют, что проблема долгое время оставалась незамеченной по одной причине — наночастицы (менее 0,001 мм) невозможно было выявить без высокоточной аппаратуры. Сегодня стало известно, что пластик проникает в кровь, мозг и даже лимфатическую систему. Его следы находят в кале новорождённых, а также в репродуктивных органах мужчин, включая сперматозоиды и ткани яичек.

Хотя окончательные выводы о влиянии микропластика на здоровье пока не сделаны, медики уже выражают тревогу: возможны воспалительные процессы и даже риски развития раковых заболеваний.

Что можно сделать прямо сейчас: как фильтровать воду от пластика

Полностью избавиться от микропластика, увы, невозможно. Даже в странах с высоким качеством очистки воды обычные фильтры не дают полной защиты. Фильтры с активированным углем задерживают частицы от 1 до 5 микрон, но нанопластик легко их проходит.

Наиболее действенные методы фильтрации

Фильтры с маркировкой NSF 42, 53 или 401 — более эффективны, чем базовые. Обратный осмос — задерживает до 90% частиц, но удаляет и минералы. Ультрафильтрация — очищает воду от бактерий, микроорганизмов и частиц до 0,01 мкм. Нанофильтрация — новейшая технология, способная удалить практически все загрязнения, включая гормоны, пестициды и микропластик, при этом сохраняя полезные минералы.

Что ещё можно предпринять

Специалисты советуют минимизировать использование пластика в быту. В частности, не стоит разогревать пищу в пластиковых контейнерах и хранить еду в них. Альтернатива — стекло, металл или силикон, который не выделяет опасных частиц.

Кроме того, источником микропластика может быть ваша стиральная машина: при стирке синтетики в воду попадают мельчайшие волокна, которые невозможно отфильтровать на обычных очистных сооружениях.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.