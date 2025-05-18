Скрытая угроза: как обезопасить себя от микропластика в воде — 4 способа

Учёные предупреждают: микропластик обнаружен не только в бутилированной воде, но и в водопроводной. Специалисты подчёркивают, что пластик начинает выделяться из упаковки при длительном хранении, особенно при воздействии тепла и солнечного света.
Исследования показывают, что в образцах воды до 90% микропластика имеют размер менее 10 нанометров. Это частицы, которые не видно невооружённым глазом. Чаще всего речь идет о таких полимерах, как ПЭТ, ПЭ, ПП и ПВХ.
Эксперты объясняют, что проблема долгое время оставалась незамеченной по одной причине — наночастицы (менее 0,001 мм) невозможно было выявить без высокоточной аппаратуры. Сегодня стало известно, что пластик проникает в кровь, мозг и даже лимфатическую систему. Его следы находят в кале новорождённых, а также в репродуктивных органах мужчин, включая сперматозоиды и ткани яичек.
Хотя окончательные выводы о влиянии микропластика на здоровье пока не сделаны, медики уже выражают тревогу: возможны воспалительные процессы и даже риски развития раковых заболеваний.
Полностью избавиться от микропластика, увы, невозможно. Даже в странах с высоким качеством очистки воды обычные фильтры не дают полной защиты. Фильтры с активированным углем задерживают частицы от 1 до 5 микрон, но нанопластик легко их проходит.
Специалисты советуют минимизировать использование пластика в быту. В частности, не стоит разогревать пищу в пластиковых контейнерах и хранить еду в них. Альтернатива — стекло, металл или силикон, который не выделяет опасных частиц.
Кроме того, источником микропластика может быть ваша стиральная машина: при стирке синтетики в воду попадают мельчайшие волокна, которые невозможно отфильтровать на обычных очистных сооружениях.
Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
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