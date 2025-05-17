Вы больше никогда не купите спрей от мух: всё, что вам нужно уже лежит в холодильнике

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1:50
Недвижимость

Мухи — не просто назойливые гости, но и потенциальные разносчики инфекций. Многие стараются избавиться от них с помощью химии, не подозревая, что эффективное и безопасное средство давно есть у вас в холодильнике. Речь идет об обычном огурце.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Как отмечают сторонники экологичных методов, свежий огурец способен действовать как натуральный репеллент. Всё благодаря веществам, содержащимся в этом овоще, — в частности, транс-2-ноненалю, который неприятен для мух и дезориентирует их. Кроме того, высокая влажность и кислотность усиливают эффект.

Как применять огурец, чтобы мухи исчезли

Если нарезать огурец тонкими ломтиками и разложить их в проблемных зонах — например, у раковины, возле мусорного ведра или на подоконнике — вы быстро заметите, как мухи начинают исчезать. Специалисты также советуют натирать огурец на терке или даже растирать его сок по поверхностям — это усиливает запах и продлевает действие.

Однако важно помнить: огуречный аромат быстро выветривается, поэтому ломтики нужно регулярно обновлять. Такой подход актуален летом, когда мухи особенно активны.

Можно ли обойтись одним только огурцом?

Хотя натуральное средство показывает высокую эффективность, эксперты предупреждают: при серьезном нашествии мух одного огурца может быть недостаточно. В таких случаях его рекомендуется сочетать с другими методами — ловушками, липкими лентами или защитными сетками.

Тем не менее, огурец остается одним из самых доступных, безопасных и экологичных способов борьбы с насекомыми. Он не навредит детям, животным и продуктам — и это главное его преимущество.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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